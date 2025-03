La deslumbrante Mikey Madison gana el Oscar a mejor actriz por 'Anora'

Su nombre resonaba con fuerza esta temporada de premios en Hollywood (con nominaciones a los Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA, los Critics' Choice y los Premios del Sindicato de Actores, entre muchos otros, todos en la categoría de mejor actriz) y muchos ya hablan de que es la actriz revelación del año: los Oscar acaban de premiarla como mejor actriz en la edición de 2025. Mikey Madison (Los Ángeles, 1999) ha conquistado la gran pantalla con su papel protagonista en el drama romántico 'Anora', del director Sean Baker, donde interpretra a una 'stripper' y trabajadora sexual que se enamora del hijo de un oligarca ruso. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2024 con gran éxito de crítica, ganando la Palma de Oro, y Madison ya fue reconocida como "una estrella".

El director Sean Baker y la actriz Mikey Madison en el Festival de Cannes / Sarah Meyssonnier / REUTERS

La joven arrebató el galardón a mejor actriz en la 78ª edición de los British Academy Film Awards (BAFTA) a la gran favorita, Demi Moore (por 'La sustancia'), al nombre que ha marcado una temporada llena de polémica, Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez') y a las consagradas Cynthia Erivo ('Wicked'), Marianne Jean-Baptiste ('Mi única familia') y Saoirse Ronan ('The Outrun'). “Quiero tomarme un momento para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales. Merecéis respeto y dignidad. Siempre seré una amiga y aliada, e insto a los demás a hacer lo mismo”, declaró la actriz al recoger el premio, tras reconocer que no se había preparado ningún discurso porque no esperaba ganar.

Un fotograma de la serie 'Better things' / FX

Mikaela Madison Rosberg nació en Los Ángeles, California, en una familia de ascendencia judía. En un primer momento se entrenó como jinete competitivo y, aunque no se le daba nada mal la equitación, a los 14 años decidió apostar por la interpretación. Madison comenzó su carrera como actriz apareciendo en cortometrajes y en 2016, consiguió su primer papel protagonista en un proyecto más ambicioso interpretando a Max Fox, una niña revoltosa hija de madre soltera, en la serie de comedia dramática de FX 'Better Things'.

Mikey Madison en 'Érase una vez... en Hollywood' / EPC

La joven dio el gran salto en Hollywood a sus 19 años, cuando Quentin Tarantino apostó por ella para la película 'Érase una vez... en Hollywood. Madison se puso en la piel de Susan "Sadie" Atkins, una seguidora de la familia Manson. Un papel secundario que le valió el reconocimiento de la industria y le abrió las puertas a otras interpretaciones más relevantes.

Mikey Madison en la quinta películade la saga 'Scream' / EPC

En septiembre de 2020, Madison fue elegida para el papel de Amber Freeman en 'Scream', la quinta entrega de una de las sagas más famosas del mundo, que fue dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. La película se estrenó en los cines dos años después y convenció a Sean Baker, que por entonces preparaba 'Anora'.

"Escribí el guion para ella", aseguró el director de 'Anora' en una rueda de prensa en Cannes. "No me lo podía creer. Estuvimos en contacto durante todo el proceso de escritura y hablamos mucho del personaje y de lo que queríamos representar", explicó, por su parte, la actriz. Para el papel, Madison estudió ruso y se preparó para poder interpretar las escenas de 'pole dance' y de acrobacias, incluidas dos de lucha.

Mikey Madison en la película 'Anora' / EPC

También se empapó de las vidas de las trabajadoras sexuales a través de libros, como 'Modern Whore', de Andrea Werhun, y de conversaciones con ellas: "Fueron muy generosas. Me dedicaron mucho tiempo, me confiaron muchas historias. Con ellas me di cuenta de que es un trabajo muy difícil, tanto física como emocionalmente. No paras de trabajar y, al mismo tiempo, intentas establecer una relación de pareja".

Una escena de la película 'Anora' / EPC

La película, llena de escenas de relaciones sexuales, estuvo envuelta de polémica después de que Madison decidiera prescindir de un coordinador de intimidad para el rodaje."Mark Eydelshteyn, que da vida a Ivan, y yo decidimos que sería mejor hacerlo pequeño". "Estaba lista para hacerlo. Como actriz, lo abordé como un trabajo", explicó. Unas declaraciones que fueron muy criticadas en las redes sociales: "¿Podemos dejar de actuar como si tener un coordinador de intimidad te hiciera un peor actor?", apuntó un usuario de X.

Mikey Madison en los Critics Choice Awards / Associated Press/LaPresse / LAP

Su futuro después de 'Anora' es muy prometedor. Próximamente, la joven de 25 años aparecerá en la miniserie 'La dama del lago' junto a Natalie Portman. Una producción basada en la historia real de la misteriosa muerte de Shirley Parker, una camarera y secretaria afroamericana cuyo cadáver fue encontrado en el parque Druid Hill de Baltimore en junio de 1969.