'Anora', el triunfo absoluto del cineasta-autor

Hacía años que no había un ganador tan claro en los Oscar. Le habrá beneficiado todo lo ocurrido con ‘Emilia Pérez’, que en este caso es la gran perdedora: dos estatuillas de las 13 a las que optaba. Qué ‘Conclave’ no tuviera el peso suficiente y ‘The brutalist’ haya tenido excelentes críticas y gran acogida como evento cinematográfico –sus cuatro horas con intermedio, que se haya rodado en VistaVision–, pero sea en el fondo una película arisca para un buen número de los votantes. Sea como sea, porque por supuesto hay que contar con sus cualidades intrínsecas, Sean Baker se ha llevado prácticamente todo a lo que optaba –cinco de seis– y, lo más importante, cuatro premios recaían directamente en él, el de director, guionista, montador y el de película, ya que subió a recogerlo en calidad de productor, lo que no es muy habitual en la ceremonia de los Oscar, donde esa doble función no se estila tanto.

Los nostálgicos de la política de los autores, aquella tendencia que lanzaron en 1953 los integrantes de la revista ‘Cahiers du cinéma’ y que proclamaba al director como único y gran responsable de una película, están de suerte. ‘Anora' ejemplifica, siete décadas después, el triunfo absoluto del cineasta-autor.

Asumir producción y dirección de un filme si es más habitual en el cine independiente, donde los cineastas deben buscarse más la vida que cuando te contrata un estudio. Ese es otro triunfo de ‘Anora’, el del Oscar para el cine que no se cuece directamente en las productoras de Hollywood. Y hay otro, el de Mikey Madison. Expulsada del terreno de juego Karla Sofía Gascón por voluntad propia –uno es dueño y esclavo de sus ideas–, el premio a la mejor actriz parecía concentrarse en Demi Moore –la primera en todas las quinielas– y Fernanda Torres.

Pero el efecto ‘Anora’ ha sido tan grande que ha arrastrado hasta la victoria a su excelente y casi debutante intérprete principal: este es su séptimo largometraje y el primero en el que asume el protagonismo absoluto. Baker siempre ha tenido un talento innato para descubrir actrices y actores –Simon Rex, por ejemplo, en su anterior película, ‘Red rocket’, o la pequeña Brooklyn Prince de ‘The Florida project’–, y el trabajo de Madison, a quien habrá que recuperar como asesina del clan Manson en ‘Erase una vez en… Hollywood’, es otra demostración de ese ojo clínico de Baker para atisbar talento y dirigir a sus actores. Hablando de ‘The Florida project’, me parece mucho mejor película que ‘Anora’, pero solo fue nominada al mejor actor de reparto (Willem Dafoe). Además de calidad, interés y éxito, los filmes optan o no a los Oscar en función de los contextos en los que aparecen.

Zoe Saldaña salvó el honor de ‘Emilia Pérez’, como era de prever, y Adrien Brody ganó su segundo Oscar volviendo a interpretar a un europeo que ha pasado por un campo de exterminio nazi, como en ‘El pianista’. El premio a la mejor fotografía para ‘The brutalist’ era tan claro como el de maquillaje para ‘La sustancia’. Aquí, sin sorpresas.

