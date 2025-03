Adrien Brody gana su segundo Oscar con 'The Brutalist'

El actor Adrien Brody (Nueva York, 1973) ha ganado su segundo premio Oscar a mejor actor 20 años después de 'El Pianista' con otro papel de un personaje judío. Este año, por su interpretación en 'The Brutalist', película de Brady Corbet, de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para escapar del nazismo en busca del sueño americano.

Brody llegó a la gala del próximo 2 de marzo como uno de los grandes favoritos de la noche tras haber ganado el Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice Awards, entre otros premios. Sin embargo, durante la última entrega de premios celebrada, la del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood, le arrebató el galardón Thimothée Chalamet, por su interpretación de Bob Dylan en 'A Complete Unknown'.

Adrien Brody durante una escena de ‘The Brutalist’. / EPC

Infancia

Brody nació en el seno de una familia de ascendencia polaca y húngara, hijo de Sylvia Plachy, una fotógrafa famosa nacida en una Budapest ocupada por los nazis, que se vio forzada a dejar el país junto al abuelo de Brody tras la Revolución Húngara de 1956, y Elliot Brody, un pintor y profesor de historia. "Crecí en un barrio de clase trabajadora y he sido testigo de los efectos de la pobreza, la falta de educación y la falta de orientación. Vi amigos míos que no tenían confianza en sí mismos, que no tenían guía ni orientación, lo que hizo que no contaran con el estímulo y confianza necesarios para ir tras sus sueños", declaró el intérprete en una gala de Save the Children de 2015. "Yo soy la prueba de que la crianza en el hogar, independientemente de las otras influencias, de las circunstancias alrededor, dan la estructura, la confianza y la estabilidad necesarias para tener éxito", añadió.

Salto a la fama

Tras algunos papeles en producciones como 'Summer of Sam' o 'La delgada línea roja', la gran oportunidad de Brody llegó en 2002 con su papel en 'El Pianista', dirigida por Roman Polanski. Brody interpretó a Władysław Szpilman, un talentoso pianista judío polaco que sobrevivió al Holocausto. El actor dejó a un lado la vida que tenía en aquel momento, incluidas sus relaciones y su apartamento, para poder centrarse en preparar este papel. Aprendió a tocar obras de Chopin en el piano, ya que quería ser él mismo el que tocara durante la película, y llegó a perder hasta 13 kilos para conseguir la transformación física que requería su papel.

El actor Adrien Brody en 'El pianista' / EPC

El actor ganó su primer premio Oscar en la categoría de mejor actor (la misma por la que ahora está nominado por su interpretación en 'The Brutalist'), convirtiéndose en el actor más joven en ganar este galardón en aquel momento, con 29 años, un título que todavía ostenta. Sin embargo, su victoria estuvo envuelta de polémica. Al salir a recoger la estatuilla de manos de Halle Berry, Brody protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la historia de los Oscar. El intérprete cogió actriz entre sus brazos y le plató un beso en los labios. Años después del incidente, Berry aseguró que se había visto completamente incapaz de reaccionar: "Me limité a seguirle el rollo mientras me preguntaba: '¿qué coño está pasando aquí?'".

Otras actuaciones

Aunque 'El Pianista' sigue siendo una de sus actuaciones más aclamadas, tras el éxito de la película Brody empezó a formar parte de grandes producciones de Hollywood. Desde películas de acción como 'King Kong' (2005), donde interpretó a Jack Driscoll junto a Naomi Watts, hasta comedias como 'Viaje a Darjeeling' (2007) de Wes Anderson, con quien también trabajó para 'El gran hotel Budapest' (2014) y 'La Crónica Francesa' (2021).

El actor Adrien Brody junto a la diseñadora Georgina Chapman en los premios SAG / Associated Press/LaPresse / LAP

Entre sus proyectos más recientes destacan su aparición en la cuarta temporada de la serie 'Peaky Blinders', interpretando al mafioso de origen italiano Luca Changretta, así como 'Blonde' (2022), donde encarna al dramaturgo Arthur Miller, y la serie 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' (2022), poniéndose en la piel del legendario entrenador Pat Riley.

Relaciones amorosas

Una de las relaciones más conocidas de Brody (al menos para el público español) fue su romance con la modelo y actriz madrileña Elsa Pataky. Entre 2006 y 2009, la pareja compartió una de las relaciones más mediáticas de Hollywood. El actor llegó a regalar a la actriz una granja-castillo del siglo XIX en Nueva York por su 31 cumpleaños, que llegó a protagonizar una edición de la revista 'Hello!'. Tras su ruptura, Brody se quedó con la casa y la remodeló.

En 2019, el actor comenzó un romance con la diseñadora de moda británica Georgina Chapman, exmujer de Harvey Weinstein, cuando ambos coincidieron en una cena en Puerto Rico. Dos años antes, varias mujeres habían acusado al productor de agresión sexual y Chapman, su mujer durante casi 10 años y con quien tenía dos hijos, emitió un comunicado en el que anunciaba su divorcio. Chapman, diseñadora de la firma de moda Marchesa, se vio de repente inmersa en el huracán del movimiento MeToo.

Brody y la diseñadora no confirmaron su romance hasta junio de 2021, cuando pasearon de la mano por la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca para asistir al estreno de 'Clean', protagonizada por el actor. Actualmente, el intérprete vive junto a la diseñadora en esa granja-castillo que primero regaló a Pataky, la Stone Barn Castle, donde tienen cuatro gatos, dos burros, tres caballos y un perro.

¿Conseguirá Brody el Oscar por su papel en 'The Brutalist' este domingo? Lo que está claro es que seguirá dedicándose a la interpretación muchos años más. “El mayor placer de ser actor es abrazar las verdades, ya sean experiencias personales o experiencias de otros, que buscas y, con un poco de suerte, consigues comprenderlas mejor o empatizar con ellas”, afirmó en una entrevista en Vanity Fair el pasado mes de enero.