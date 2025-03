Timothée Chalamet, el 'crush' de la generación Z nominado al Oscar a Mejor Actor que va a por todas

Un romance de verano italiano entre un chico de 17 años y el asistente de su padre catapultó a Timothée Chalamet a la fama internacional. Con tan solo 21 años, recibió su primera nominación al Oscar a Mejor Actor en 2018 ( premio que perdió ante Gary Oldman por 'Darkest Hour') por 'Call me by your name'. Pese a que empezó a actuar con tan solo 13 años, fue su papel como Elio en esta película lo que le convirtió en el nuevo icono de la generación Z. No solo se convirtió en el 'crush' de muchas y muchos adolescentes, sino que demostró sus dotes para la actuación y el cine, que ahora - siete años después- le pueden valer ganar su primera estatuilla.

Timothée Chalamet como Bob Dylan en el biopic de James Mangold. / EPC

Chalamet da vida a Bob Dylan en el nuevo biopic de James Mongold, 'A Complete Unkwnon'. Tanto su actuación como su voz interpretando las canciones del autor de 'Blowin' in The Wind' han sido alabadas por la crítica, situándolo como uno de los favoritos para ganar el premio a Mejor Actor en los próximos Oscar. Aunque Chalamet ya demostró que tenía una buena voz en 'Wonka' (2023), en este biopic va más allá, aprendiendo a tocar la guitarra y a cantar tal y como lo hace el mítico cantante. Le ha dedicado cinco años a meterse en la piel del cantautor de Minnesota. Según el crítico de cine de 'El Periódico' Nando Salvà, la interpretación de Chalamet en el biopic de Dylan es "magnífica", "impecable cuando canta y toca el nutrido catálogo de canciones de Dylan que aparecen en la película y al personificar al músico con exactitud pero sin caer en la imitación".

El director de ‘A Complete Unknown', James Mangold, escogió a Chalamet, porque “también ha crecido como artista en el centro de un tornado mediático”. Chalamet es también coproductor de la película y según Salvà, "lleva a cabo la mejor personificación posible del músico -sus gestos, su energía, su combustión interna- sin caer en la mera imitación". Según Mangold, “no solo canta de maravilla y toca la guitarra con maestría sino que, lejos de perderse entre ‘tics’ y posturas ensayadas, aporta mucho de sí mismo al retrato de Bob”.

De 'Homeland' a la gran pantalla

Hijo de madre estadounidense y padre francés, Chalamet soñaba con ser jugador de fútbol profesional. Sin embargo, ya desde pequeño empezó su carrera en televisión, apareciendo en varios anuncios y en un episodio de 'Law & Order' (2009). Su verdadera vocación se despertó cuando entró en el instituto de artes escénicas LaGuardia y, gracias a sus profesores, tuvo claro que se quería dedicar a la interpretación. El primer papel importante que obtuvo fue el de Finn Walden, el hijo rebelde del Vicepresidente en 'Homeland'.

En 2014 saltó a la gran pantalla con un pequeño papel en 'Men, Women & Children', y ese mismo año tuvo la oportunidad de salir en 'Interestelar' de Christopher Nolan. Rodó varias películas donde los siguientes años, con papeles pequeños o títulos que no acabaron de trascender. Paralelamente, también inició su carrera en Broadway con obras como 'Prodigal Son' y 'Muerte de un viajante'.

Su salto a la fama

Sin duda alguna, Chalamet se despidió para siempre del anonimato con la película de Luca Guadagnino 'Call Me by Your Name' (2017). Apareció también en 'Lady Bird' con Saoirse Ronan, y en el drama 'Beautiful Boy', con el actor Steve Carell. Se estableció como uno de los actores favoritos de Hollywood, rodando muchos más títulos de renombre. En 2019 realizó 'A Rainy Day in New York' de Woody Allen, y 'El rey', interpretando a Enrique V de Inglaterra. Ese mismo año se marcó un triplete con 'Mujercitas', en su segunda colaboración con Gerwig y Ronan.

Desde entonces el joven actor ha trabajado con muchos directores de renombre: Greta Gerwig, Wes Anderson (en 'The French Dispatch'), Denis Villeneuve ('Dune', parte 1 y parte 2) y Guadagnino (con el que repitió en 'Bones and All'), entre otros, convertido ya en una figura consolidada en el mundo del cine y la interpretación. Ha sido destacado también como icono de la moda, nombrado por diversas revistas como Vogue y GQ, como uno de los hombres mejores vestidos del momento.

Timothee Chalamet en la presentación de 'A Complete Unknown' en la Berlinale / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Más allá de la pantalla

A pesar de no venir de padres famosos, tanto Chalamet como su hermana han dedicado su vida a la actuación. Pauline Chalamet es actriz y directora, más conocida por interpretar a Kimberly en 'La Vida Sexual de las Universitarias' (2021). Asistió al mismo instituto de artes escénicas que su hermano, La Guardia, donde coincidieron con la hija menor de Madonna, Lola Leon, quien fue una de las primeras parejas del actor.

Timothee Chalamet tras ganar el Screen Actors Guild Awards. / Associated Press/LaPresse / LAP

El actor de 'Dune' mantuvo un romance de dos años con Lily Rose Depp, tras conocerse en el rodaje de 'The King'. Fue visto también con la actriz Eiza González, durante un breve periodo de verano en 2022. Sin embargo, su relación más consolidada es con la influencer y modelo Kylie Jenner, una de las figuras del clan Kardashian con mayor tirón online, con 394 millones de seguidores solo en Instagram y un imperio cosmético, Kylie Cosmetics. Un romance inesperado que empezó en abril de 2023 y se mantiene a día de hoy. Pese a ser una relación discreta en cuanto a publicaciones y medios de comunicación, ambos suelen acudir juntos a galas de premio, pasarelas y otros eventos sociales.