Yura Borísov, el primer ruso candidato al Oscar desde 1991

El ruso Yura Borísov, el primer actor de su país en ser candidato a un Óscar desde la caída de la Unión Soviética en 1991, es el casual protagonista del incipiente deshielo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

"Cuando estaba en la guardería quería ser astronauta, después arquitecto y más tarde periodista. Finalmente, entendí que no quería hacer nada, vivir mi vida y viajar mucho. Creo que actuar no es un trabajo. Sigo sintiendo que no hago nada con mi vida", comentó a la prensa estadounidense en vísperas de las ceremonia.

Borísov, de 32 años, opta al galardón al mejor actor de reparto por 'Anora' frente a Keiran Culkin ('A Real Pain'), Edward Norton ('Un completo desconocido'), Guy Pearce ('The Brutalist') y Jeremy Strong ('El aprendiz. La historia de Trump').

En un primer momento, la nominación causó confusión en el Kremlin, que lleva tres años de guerra promoviendo la idea de que Occidente quiere cancelar la cultura rusa, más aún cuando el actor ha participado en películas patrióticas en el pasado.

El último actor ruso en ser nominado a un Oscar fue el bailarín Mijaíl Baríshnikov, que fue seleccionado tres años después de desertar en Canadá por la película 'The Turning Point' (1977).

"La neutralidad es un discurso muy poderoso", comentó Baríshnikov sobre la exigencia de que actores rusos como Borísov condenen la guerra.

La única película rusa oscarizada desde 1991 ha sido 'Quemado por el sol' (1994) de Nikita Mijalkov, un cineasta reconvertido en propagandista televisivo y defensor a ultranza de la guerra en Ucrania.