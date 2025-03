Estos españoles ya tienen un Oscar: ¿qué pasará con Karla Sofía Gascón?

España ya ha ganado varios Premios Oscar a lo largo de la historia de estos codiciados galardones. En la edición de este año se añade la posibilidad de ganar una nueva estatuilla. Karla Sofía Gascón está nominada como Mejor Actriz por 'Emilia Pérez' aunque, a estas alturas, las probabilidades son bastante remotas después de la polémica de las últimas semanas sobre sus tuits.

Españoles con Oscar

La mayoría de estos premios se reparten entre las categorías técnicas y la de Mejor Película Internacional (considerando esta como heredera directa de la antigua Mejor Película de Habla no Inglesa). Tan solo tres superestrellas de nuestro cine han conseguido hincarle el diente a una de las consideradas categorías mayores. Se trata de Pedro Almodóvar (Mejor Guion Original en 2003 por 'Hable con ella'), Javier Bardem (Mejor Actor de Reparto en 2007 por 'No es país para viejos') y Penélope Cruz (Mejor Actriz de Reparto en 2008 por 'Vicky Cristina Barcelona').

Los Oscar que ha ganado España en otras ediciones

No obstante, los pioneros en eso de levantar un Oscar llegando desde España son Gil Parrondo y Antonio Mateos. Ambos obtuvieron el premio a Mejor Diseño de Producción en la edición de 1970 por su trabajo en 'Patton', una película estadounidense sobre la vida del general George Patton dirigida por Franklin Schaffner.

El director confiaría en el buen hacer de los técnicos españoles, que tan buen resultado le había dado el año anterior, para ocupar puestos clave en 'Nicolás y Alejandra', una cinta británica que narra la historia del último zar ruso, Nicolás II, y su esposa, la zarina Alejandra. El magnífico trabajo en el vestuario de la película les valió a Yvonne Blake y Antonio Castillo el Oscar a Mejor Vestuario en 1971.

La racha española no se detuvo y, en 1972, premió el surrealismo de 'El discreto encanto de la burguesía' con la estatuilla a Mejor Película de Habla no Inglesa. El director aragonés Luis Buñuel era el primer cineasta patrio en conseguir un Oscar en una categoría no técnica, abriendo camino para varios triunfos posteriores.

La década de los setenta todavía no había proporcionado a los españoles toda la gloria que les tenía reservada. Así, en la edición de 1978, la Academia decidió premiar con el Oscar a Mejor Fotografía el maravilloso trabajo que Néstor Almendros había llevado a cabo en 'Días del cielo', un drama romántico del director Terrence Malick con uno de los primeros papeles protagonistas de Richard Gere. Aunque muchos aficionados creen que Almendros era una figura cubana, lo cierto es que nació en Barcelona y no se mudó a Cuba hasta 1948, cuando tenía 18 años.

Las siguientes dos décadas no fueron muy fructíferas para el cine español en los Premios Oscar. No obstante, dos personas se unieron al listado de ganadores de una estatuilla: José Luis Garci, que se llevó el premio a Mejor Película de Habla no Inglesa en 1982 por 'Volver a empezar', y Fernando Trueba, que ganó ese mismo galardón en 1993 por 'Belle époque'.

Oscars ganados en la decada de los 2000

La década de los 2000 fue, sin duda, el periodo más glorioso del séptimo arte español en cuanto a premios de la Academia. Pedro Almodóvar triunfó dos veces (a día de hoy sigue siendo el único español con dos estatuillas), en 2000 en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa por 'Todo sobre mi madre' y en 2003 en la de Mejor Guion Original por 'Hable con ella'. Poco después siguió su estela Alejandro Amenábar, que recibió la estatuilla a Mejor Película de Habla no Inglesa por 'Mar adentro' en 2005.

En 2007 llegó la que sería la película española más premiada en Hollywood. 'El laberinto del fauno' fue un éxito rotundo. El drama histórico y fantástico de Guillermo del Toro trajo hasta tres premios a suelo patrio gracias a la estatuilla de Pilar Revuelta a la Mejor Dirección de Producción y a las de David Martí y Monste Ribé al Mejor Maquillaje y Peluquería. Además, en esa misma edición Javier Bardem levantó el galardón a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en 'No es país para viejos'.

Un año después los intérpretes españoles regresaron a la Meca del cine pisando fuerte: en la edición de 2008, Penélope Cruz fue escogida como Mejor Actriz de Reparto gracias a su labor en 'Vicky Cristina Barcelona', una cinta de Woody Allen ambientada en la capital catalana.

Entonces España volvió a sufrir una fase de sequía. Hubo que esperar hasta once ediciones de los Oscar para que, en 2019, el talento español volviera a brillar en Los Ángeles, de la mano de Sergio López-Rivera, que se llevó el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería por su trabajo en 'La madre del blues', una película que ha pasado a la historia del cine como el último papel del actor Chadwick Boseman antes de que este falleciera debido a un cáncer.

Todavía hay un último proyecto que ha dado rédito a los españoles en forma de premio Oscar. En 2022, 'El limpiaparabrisas' ganó la estatuilla a Mejor Corto de Animación, premio que levantaron Alberto Mielgo y Leo Sánchez Barbosa.

Ahora, con la 96ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood a la vuelta de la esquina, los aficionados al cine español esperarán para ver si Bayona o Berger amplían la madrugada del domingo 10 de marzo este listado haciéndose un hueco entre las estrellas del cine.