Walter Salles, director de la joya brasileña 'Aún estoy aquí': “Vivimos la era de la celebración de la crueldad”

Pase lo que pase durante la madrugada del próximo lunes, el primer largometraje dirigido en más de una década por Walter Salles ya tiene asegurado un espacio privilegiado en la historia de los Oscar. ‘Aún estoy aquí’, de entrada, es el único procedente de Brasil que jamás ha optado a la estatuilla en la categoría de Mejor Película.

También es apenas el quinto producido en ese país en ser nominado en la de Mejor Película Internacional y, tras el escándalo protagonizado recientemente por su rival más firme, ‘Emilia Pérez’ -más sobre el asunto en párrafos posteriores-, tiene muchas más posibilidades de las a priori esperables para llevarse el premio.

Y su protagonista, Fernanda Torres, es la segunda intérprete brasileña de la historia en ser candidata al Oscar a la Mejor Actriz; la primera fue Fernanda Montenegro, su propia madre, que obtuvo ese honor gracias a ‘Estación central de Brasil’ (1998) -también dirigida por Salles y también nominada en su día en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa- y que también aparece en la nueva película; sí, es complicado.

Lo que sucede hoy mismo en Estados Unidos demuestra que vivimos en la era de la celebración de la crueldad, pero es importante recordar que tras la Edad Media surgió el Renacimiento

“Da la sensación de que, tras las estatuillas obtenidas por ‘Roma’ (2018) y ‘Parásitos’ (2019), la Academia de Hollywood se está mostrando más receptiva a las voces y las perspectivas procedentes de otras culturas”, afirma al respecto el director. “Y sin duda es una buena noticia, porque ese cambio de actitud era muy necesario”. Si en 2012 se calculó que un 94 por ciento de todos los académicos eran caucásicos, en 2021 el porcentaje se situó por debajo del 80 por ciento; según datos de 2023, en todo caso, menos de un 2 por ciento de las nominaciones en toda la historia de los premios han ido a parar a personas latinas.

El director brasileño Walter Salles recoge el Goya a la mejor película iberoamericana de la cinta 'Ainda estou aqui' ('Aún estoy aquí') . / FERNANDO VILLAR / EFE

En su mayoría ambientada durante la dictadura militar que Brasil sufrió entre 1964 y 1985, ‘Aún estoy aquí’ cuenta la historia de Rubens Paiva, excongresista socialista muy crítico con aquel régimen que a principios de 1971 fue arrestado en su casa de Río de Janeiro, y que desapareció para siempre. Pasó mucho tiempo hasta que su tortura y su asesinato a manos de los militares fueron reconocidos oficialmente, y nadie pagó nunca por el crimen.

La película recuerda la figura de Paiva desde el punto de vista de su esposa, Eunice (Torres), que durante décadas luchó sin descanso para que se hiciera justicia mientras intentaba mantener unida a su familia. “Con el tiempo, Eunice se convirtió en una reconocida abogada por los derechos humanos, y cambió el sistema desde dentro; decidió creer en la justicia y la democracia y, para mí, eso es un acto subversivo”, opina Salles. “A lo largo de su vida, restituyó la memoria dde su propia familia y la de muchos otros desaparecidos al mismo tiempo que mi país intentaba salir del oscurantismo”. Igual que títulos previos del director como ‘Estación central de Brasil y su biopic de Che Guvera ‘Diarios de motocicleta’ (2004), ‘Aún estoy aquí’ parte de una narración íntima y personal para iluminar cuestiones scoiales y políticas de mayor alcance.

El director brasileño, Walter Salles, durante una entrevista para Europa Press. / Matias Chiofalo - Europa Press / Europa Press

La de los Paiva, además, es una historia que a él lo toca muy de cerca. “En 1969, con 13 años, yo volví a Brasil tras pasar un tiempo en el extranjero, y el país al que regresé era muy distinto del que había dejado atrás”. Por entonces, el régimen militar ya había sistematizado los secuestros y formas más brutales de represión de toda disensión, y la cultura del miedo había permeado todos los ámbitos de la sociedad; durante los dos años posteriores, Salles pasó mucho tiempo con los Paiva. “Su casa estaba llena de vida, se discutía sobre política constantemente, y escuchábamos la música que el régimen censuraba; allí, el país que ansiábamos volver a tener seguía presente. Nunca llegué a olvidar el impacto que sufrí al ver cómo aquella luz se apagaba”.

Walter Salles y Fernanda Montenegro tras ganar el Oso de Oro en la Belrinale con "Central Do Brasil". / Reuters

‘Aún estoy aquí’ se basa en el libro de memorias homónimo publicado en 2015 por por uno de los hijos de Rubens y Eunice, Marcelo. “Cuando él escribió el libro, su madre estaba perdiendo la memoria por culpa del Alzheimer, y Brasil en su conjunto corría el riesgo de perder también la suya a causa del ascenso de la extrema derecha”. Cuatro años después, el exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro alcanzó la presidencia del país. “Mientras trabajábamos en ella, quedó claro que nuestra película no hablaba solo del pasado; el terrible mundo que creíamos haber dejado atrás se hizo muy presente de nuevo, y ese mismo proceso ha ido sucediendo en muchos lugares del mundo”.

Meses atrás, en diferentes redes sociales, varias cuentas vinculadas a la extrema derecha intentaron boicotear el estreno de ‘Aún estoy aquí’ en los cines. “No puede decirse que fueran muy eficaces”, afirma orgulloso Salles. “La película ya ha superado los cinco millones de espectadores en Brasil, y las salas se siguen llenando de espectadores de diferentes generaciones que ríen, y lloran, y aplauden, y se hacen preguntas, padres con hijos y abuelos con nietos, todos juntos. Y eso ha aumentado mi fe en la fuerza del cine y la literatura como armas contra la opresión”.

Un fotograma de la película de Walter Salles. / Vertigo Films / EFE/Vertigo Films

Probablemente haya quien, a tenor del estado de las cosas, considere injustificada esa actitud. “Incluso si desafía nuestra inteligencia, debemos ser optimistas”, replica Salles. “Lo que sucede hoy mismo en Estados Unidos demuestra que vivimos en la era de la celebración de la crueldad, pero es importante recordar que tras la Edad Media surgió el Renacimiento. Cuando la extrema derecha toma el poder, lo primero que hacen después de acabar con la educación universal es intentar destruir la memoria colectiva, y no podemos dejar que se salgan con la suya”.

Retrato del director Walter Salles. / Vertigo Films / EFE/Vertigo Films

Hablando de crueldad, es casi inevitable acordarse de la que, de diferentes maneras y desde diferentes ángulos, ha manchado la competición por el Oscar desde que se hicieron públicos ‘tuits’ racistas y ofensivos publicados por la actriz Karla Sofía Gascón en el pasado. Salles -cuya película, decimos, podría resultar beneficiada de ello- prefiere no alimentar la polémica. “Hace tiempo decidí no volver a opinar de lo que no estuviera plenamente informado. En todo caso, siento que actualmente el arte está demasiado envuelto de ruido, y lo que más lamento es que se hable tanto de las campañas que las películas protagonizan para ganar premios. Ese vocabulario electoral no se usaba cuando yo estrené ‘Diarios de motocicleta’, y me parece un sinsentido. Como digo, no es más que ruido, y debemos apagarlo a través del cine”.