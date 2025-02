Últimas declaraciones de Karla Sofía Gascón antes de los Oscar: "Agradecida..."

La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de la película 'Emilia Pérez', se ha visto envuelta este último mes en una gran polémica generada por unos tuits antiguos en su perfil de X -ya desactivado por ella misma- de tintes racistas y homófobos.

Después de que estos mensajes salieran a la luz el pasado 30 de enero, Gascón pidió perdón públicamente y canceló su red social. Sin embargo, la actriz ha sufrido una avalancha de críticas desde entonces, llegando al punto de no acudir a la gala de los Goya, los premios del cine español, y de ser apartada de la promoción de la película por Netflix, la plataforma digital productora de 'Emilia Pérez'.

El silencio de Gascón

La actriz madrileña no ha vuelto a dar declaraciones a medios de comunicación desde su última entrevista para CNN el 2 de febrero hasta este lunes, cuando lo ha hecho para el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.

En las entrevistas concedidas anteriormente, aparte de pedir disculpas, Gascón denunció, también por Instagram, haber sido víctima de la "cultura de la cancelación", pues esta polémica, que no ha parado de crecer, no solo ha salpicado a la actriz, que tenía todas las papeletas de triunfar con su personaje, sino a la película que protagoniza y a todo su equipo, entre ellos su director, Jaqcues Audiard, quien se ha mostrado muy dolido con la actriz y la polémica en algunas entrevistas.

Las consecuencias de la polémica

Gascón no ha asistido a galardones tan significativos como Critics Choice Awards, los Premios Goya -donde su película competía en la categoría de Mejor Película Europea-, los BAFTA y los SAG Awards.

Este domingo, 2 de marzo, se celebran los Premios más importantes de la industria del cine: los Oscars. En un primer momento, la actriz española anunció que sí acudiría a la celebración en Los Ángeles, pero Netflix, la distribuidora de la película en Estados Unidos, comunicó que no asumiría los gastos del viaje de la actriz.

Sin embargo, la plataforma, a pocos días de los Premios, ha vuelto a incluir a Gascón en el equipo de 'Emilia Pérez', película que logra récord de 13 nominaciones a los Oscar para una película extranjera, incluyendo Mejor Actriz y Mejor Película.

La relación con sus compañeras

Todavía no se sabe si Gascón subirá al escenario con el equipo o si la relación de la actriz con el reparto continúa igual. Sus compañeras de reparto Zoe Saldaña y Selena Gómez también se han visto salpicadas por la polémica. Mientras que la primera no ha dado declaraciones sobre Gascón, la segunda ha tenido que hablar del tema públicamente porque su nombre aparecía en uno de los famosos 'tuits' de Gascón, y no de manera favorable.

Reaparición pública

El medio especializado 'The Hollywood Reporter' ha conseguido romper el silencio de la actriz, quien se ha mantenido apartada de la polémica desde su última publicación en Instagram pidiendo disculpas, el 7 de febrero. En la reciente entrevista, Gascón ha confirmado que asistiría a la ceremonia del Dolby Theatre y además ha agradecido a todas aquellas personas que la han acompañado y apoyado en este duro camino.

Al parecer, Netflix y Gascón han hecho las paces: "Estoy agradecida a todos los que han creído en mí: Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años", ha declarado la intérprete en la entrevista.