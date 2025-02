James Mangold dirige 'A Complete Unknown', cuando Bob Dylan se convirtió en mito: "Él nunca pretendió ser la voz de una generación, ni pidió todo el acoso al que fue sometido”

"Es la historia de un joven de Minnesota que lo deja todo atrás porque se siente atrapado, y que atraviesa el país con solo unos pocos dólares en el bolsillo; en su nuevo destino crea para sí mismo una nueva identidad, hace nuevos amigos y tiene mucho éxito, pero luego vuelve a sentirse atrapado y huye de nuevo". Eso, o algo parecido, es lo que James Mangold le dijo a Bob Dylan durante el primero de los varios encuentros que ambos mantuvieron para explicarle el guion de ‘A Complete Unknown’, el biopic que por entonces estaba preparando sobre él y que más de cinco años después es candidato al Oscar en ocho categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director.

El director de 'A Complete Unknown' James Mangold y el actor francés Timothée Chalamet, quien encarna a Bob Dylan, en el encuentro de nominados de los Oscar 2025, este 25 de febrero en Los Ángeles. / VALERIE MACON / AFP

"Bob fue muy amable, y me sedujo desde el principio diciéndome lo mucho que apreciaba algunas de mis películas", recuerda Mangold, que aspira a la estatuilla por primera vez en su carrera. “Me quedó claro que es un gran cinéfilo”. Dylan, recuérdese, ha participado como intérprete en títulos como ‘Pat Garrett y Billy el Niño’ (1973) y ‘Corazones de fuego’ (1987). “Y, a pesar de lo que suele decirse de él, en ningún momento sentí que fuera alguien enigmático”, afirma el neoyorquino tal vez en referencia al magnífico ‘anti-biopic’ que Todd Haynes dirigió sobre el músico, ‘I’m Not There’ (2007), que enfatizaba el misterio y la inescrutabilidad en torno a su figura usando seis actores de diferentes razas y géneros para encarnarlo. “Tal y como yo lo veo, Bob lleva 50 años revelándose ante nosotros a través de sus letras, sus libros y sus discursos. Francamente, no sé qué más esperamos de él”.

Mangold no era un seguidor obsesivo de Dylan antes de trabajar en ‘A Complete Unknown’ (se estrena en España este 28 de febrero), y siente que eso benefició al proyecto. “Lo peor para una película como esta habría sido hacerla con actitud de fan, porque eso me habría puesto en una posición de sesgo a la hora de contar la historia y localizar las ambigüedades del personaje”. Para encontrar la perspectiva adecuada se inspiró en ‘Amadeus’ (1984), la oscarizada película sobre Mozart dirigida por Miloš Forman. “Se trata de retratar a un genio sobre todo a partir de las reacciones que su figura nos provoca a los demás, ya sea admiración o resentimiento”. A lo largo de su metraje, ‘A Complete Unknown’ acumula planos de espectadores que observan embelesados mientras Dylan interpreta temas como ‘Blowin' in the Wind’ o ‘The Times They Are A-Changin'. "La huella que el artista deja es tan importante como cualquier cosa que aprendamos sobre él".

Bob Dylan en una imagen tomada en Nueva York en 1962, a los 21 años. / HO / Reuters

La película acompaña al artista inicialmente conocido como Robert Zimmerman desde su llegada a Nueva York en 1961 a los 19 años, con solo una guitarra acústica a la espalda, y observa su rápido ascenso a la cima del panorama folk mientras se revela como un artista capaz de cambiar el curso de la música; más allá de hacer referencia a uno de los más famosos versos jamás escritos por Dylan, explica Mangold, su título -un completo desconocido en castellano- alude al proceso de reinvención que el cantautor experimentó en esa época. “Su anonimato le otorgó la libertad de crearse una imagen y una identidad nuevas, de reconvertirse en quien en ese momento quiso que creyéramos que era”.

Timothée Chalamet en el papel de Bob Dylan en la película 'A Complete Unknown' / EPC

El repaso de la película llega hasta 1965, cuando el músico fue acusado por sus propios fans de ser un traidor tras abandonar el folk, socialmente relevante, en pro de la guitarra eléctrica. “Lo cierto es que, pese a que al llegar a la Gran Manzana triunfó rápidamente en la escena acústica, eso no era lo que Bob había previsto”, opina el director acerca de ese polémico renacer. “Desde el principio él quiso tener una banda de rock, deseaba la camaradería que compartir conciertos y giras con otros músicos estimula. Su decisión respondió a un anhelo personal, no a un plan deliberado de cambiar el paradigma cultural”. También pudo influir en ella, añade Mangold, su necesidad de esquivar constantemente las expectativas que los demás ponían en él. “Bob nunca pretendió ser la voz de una generación ni que se lo pusiera al mismo nivel que a John F. Kennedy o Malcolm X, ni pidió todo el acoso al que fue sometido”.

El acierto de Chalamet

En ese sentido, el director halló un reflejo de Dylan en el intérprete que lo encarna en ‘A Complete Unknown', Timothée Chalamet, “que también ha crecido como artista en el centro de un tornado mediático”. El actor, asimismo coproductor de la película, lleva a cabo la mejor personificación posible del músico -sus gestos, su energía, su combustión interna- sin caer en la mera imitación. Según el director, “no solo canta de maravilla y toca la guitarra con maestría sino que, lejos de perderse entre ‘tics’ y posturas ensayadas, aporta mucho de sí mismo al retrato de Bob”.

Mangold, por supuesto, no es nuevo en el ámbito del biopic musical. Hace dos décadas dirigió ‘En la cuerda floja’ (2005), aclamado repaso a la vida y la obra del cantante Johnny Cash, que también aparece en ‘A Complete Unknown’. “La mala reputación que tiene me parece ridícula”, confiesa acerca de un subgénero acusado de basarse demasiado a menudo en clichés. “Las películas de superhéroes y las de terror se apoyan de forma aún más clara en fórmulas predeterminadas, y a nadie parece importarle”.

En todo caso, asegura, su retrato de Dylan trató de escapar tanto de los estereotipos como de la fidelidad histórica obsesiva. “Si me hubiera preocupado por ese tipo de exactitud, la película habría acabado durando seis horas”. De cubrir los hechos ya se encarga el documental ‘No Direction Home’ (2005), de Martin Scorsese, también centrado en los primeros años creativos del autor de ‘Like a Rolling Stone’. “Mi trabajo, en cambio, es centrarme en las emociones”.

Gracias a la película, Mangold admite haber encontrado una conexión personal con Dylan. “No me quiero poner a su nivel pero, como él, yo también me resisto a ser categorizado, y siempre he hecho lo que he querido como he querido”. A lo largo de tres décadas tras la cámara, ha creado ficciones enmarcadas en todo tipo de géneros, del western -’El tren de las 3:10’ (2007)- a la comedia romántica -’Kate & Leopold’ (2001)- pasando por el drama deportivo -’Le Mans ‘66’ (2019)- y las fantasías de superhéroes -’Lobezno Inmortal’ (2013) y ‘Logan’ (2017)-; también es el director de ‘Indiana Jones y el dial del destino’ (2023), uno de los mayores fracasos a nivel de crítica y público de su carrera. “Algunos de esos trabajos no funcionaron en su momento, pero mucho tiempo después siguen en el imaginario colectivo, y eso es un alivio”, comenta. “Nada me aterra más que la posibilidad de ver cómo una película mía es olvidada o ignorada después de haberle dedicado tanto tiempo y esfuerzo”. Por lo que respecta a ‘A Complete Unknown’, en ese aspecto puede estar tranquilo.