Diane Warren, una vida persiguiendo el Oscar: ¿a la decimosexta va la vencida?

Una de las tradiciones más arraigadas en los premios Oscar del siglo XXI consiste en nominar a la compositora Diane Warren y enviarla luego de vuelta a casa con las manos vacías. Hasta en 15 ocasiones se ha repetido esa escena. Este año, después de ser bendecida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood con la decimosexta candidatura de su carrera en la categoría de mejor canción, Warren tiene una doble oportunidad de hacer historia: si gana, habrá roto por fin una racha de derrotas consecutivas con muy pocos precedentes; si pierde, compartirá con el ingeniero de sonido Greg P. Russell el discutible honor de ser la persona con más nominaciones al Oscar que nunca ha conseguido el premio.

Nacida en el californiano Valle de San Fernando en 1956, Diane Warren escribió sus primeras canciones a los 11 años; a los 14, tomó la decisión de convertirse en compositora y, según explicó en una entrevista a 'Los Angeles Times', se impuso la obligación de escribir tres canciones al día ("todas eran horribles", añadió). El primer éxito ('Solitaire', en la voz de Laura Branigan) no llegó hasta 1983, pero desde entonces Warren ya no ha parado de producir 'hits'. Ha compuesto canciones para decenas y decenas de artistas de primerísima división, en un rango de estilos tan amplio que abarca desde Alice Cooper hasta Enrique Iglesias y de Celine Dion a Kiss. Su fuerte, eso sí, son las baladas dramáticas con un toque de R’n’B. 33 de sus composiciones han entrado en el 'Top-10' de 'Billboard' en Estados Unidos y nueve han alcanzado el número uno.

Películas poco memorables

El estreno de Warren en los Oscar vino de la mano de la canción 'Nothing’s gonna stop us now', coescrita en 1987 junto a Albert Hammond para la muy olvidable comedia romántica 'Maniquí'. Interpretada por el grupo Starship, la canción se situó en lo más alto de las listas de éxitos pero se quedó sin estatuilla al ser derrotada por '(I’ve had) The time of my life', el tema principal de 'Dirty dancing'. 'Nothing’s gonna stop us now' inauguró una peculiar tendencia: es la primera canción de Warren nominada al Oscar que suena en una película que no tiene ninguna otra nominación al Oscar (esto ha sucedido 11 veces y, sin duda, es una de las razones por las que la compositora no tiene todavía el trofeo).

Tras un paréntesis de nueve años, Diane Warren empezó a encadenar nominaciones al premio gordo de Hollywood en la segunda mitad de los 90. Fue candidata en 1997 por 'Because you loved me', de la película 'Íntimo y personal'; en 1998 por 'How do I live', de 'Con Air'; en 1999 por 'I don’t want to miss a thing', de 'Armageddon', y en 2000 por 'Music of my heart', de 'Música del corazón'. La siguiente fue en 2002 por 'There you’ll be', de 'Pearl Harbor'. Después de 13 años sin candidatura, retomó la racha de nominaciones y derrotas en 2015 con 'Grateful', de la película 'Beyond the lights', y desde entonces ya ha sido un no parar: 2016 ('Til it happens to you', del documental 'The hunting ground'), 2018 ('Stand up for something', de 'Marshall'), 2019 ('I’ll fight', de 'RBG', otro documental), 2020 ('I’m standing with you', de 'Breakthrough'), 2021 ('Io sì (Seen)', de 'La vida por delante'), 2022 ('Somehow you do', de '4 días'), 2023 ('Applause', de 'Tell it like a woman') y 2024 ('The fire inside', de 'Flamin’ hot: La historia de los cheetos picantes').

Luchando contra 'El mal'

Este año vuelve a ser candidata al Oscar a la mejor canción. Lo ha conseguido con 'The journey', un tema cantado por H.E.R. e incluido en la película 'Seis Triple Ocho', un drama bélico dirigido por Tyler Perry que, lo habrán adivinado, no está nominado en ninguna otra categoría. Sus opciones de ganar no son inexistentes, pero para ello deberá superar a 'El mal', de 'Emilia Pérez', que se plantará en la ceremonia del próximo domingo como la principal favorita después de haber sido distinguida con el Globo de Oro.

Si cae derrotada por decimosexta vez, Diane Warren igualará a Greg P. Russell como la persona con más nominaciones al Oscar y ninguna victoria. Entre 1990 y 2013, Russell acumuló 16 candidaturas al premio al mejor sonido, una cifra que aún podría haber sido mayor si en 2017 no hubiera sido descalificado a última hora por violar la norma que prohíbe a los nominados hacer campaña telefónica para atraer votos. Eso sí, entre Russell y Warren existe una importante diferencia: la segunda sí puede presumir de poseer una estatuilla, puesto que la Academia tuvo la consideración de entregarle en 2022 un Oscar honorífico (es la única compositora que lo ha recibido).