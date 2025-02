El suculento menú que degustarán los invitados a los Oscars: hay de todo

A tan solo una semana de que se celebre la 97ª edición de los Oscar 2025, la incógnita de quién volverá a casa galardonado es cada vez más grande. Aunque esta pregunta no vaya a resolverse hasta este domingo 2 de marzo, cuando se celebre la gala, hay otras curiosidades que podemos saber desde ahora.

Lo que no vemos los espectadores

Cada año, después de la entrega de premios televisada, se celebra una fiesta privada a la que los espectadores no estamos invitados. Esta se llama Governors Ball, donde los nominados y los ganadores comparten un buen rato de felicitaciones, pero sobre todo, una gran mesa de comida y bebida.

En cuanto se apagan las cámaras, las estrellas se relajan y disfrutan de un 'catering' liderado, un año más, por la firma del famoso chef Wolfgan Puck. Al parecer, los nominados siempre quedan contentos con el menú del cocinero estadounidense, ya que han confiado en sus platos desde el primer Governors Ball que atendió, en 1995.

Cocina con prestigio

Puck es dueño de muchos restaurantes repartidos por todo el mundo. Spago, en Los Ángeles (California, EEUU) es uno de los más famosos, al que han acudido celebridades como Bradly Cooper, Taylor Swift o Tom Hanks. Además, ha cocinado para bodas destacadas como las de Paris Hilton o Kim Kardashian.

Otras personalidades en el mundo culinario como Eric Klein o los pasteleros Kamel Giechida y Harry Larduinat ayudarán a Puck este fin de semana con el menú de la noche.

¿Qué comerán las estrellas?

Si conocemos el menú de los Oscars es porque el chef reveló hace una semana en el programa americano 'Good Morning America' algunos detalles de qué comerían los nominados a los premios, información que permite elaborar la lista de platos.

El 'catering' contará con platos ya conocidos -favoritos en años anteriores- y también con nuevas elaboraciones.

Canapés

Los canapés que servirá el 'catering' incluyen matzá de salmón ahumado -del cual se ha realizado un pedido por encima de los 180 kilos para los más de 1.500 invitados-, hamburguesas con queso wagyu y tostadas de coliflor y tartar de atún. Todo esto acompañado de una selección de pizzas del chef.

Estaciones de platos pequeños

El pastel de pollo con trufa, que es la estrella de los entrantes calientes, es de los favoritos de las celebridades y ya se ha vuelto algo tradicional. También se ofrecerán macarrones con queso, 'bougie tots', pasta con guisantes, lechuga con bacalao y camarones con palomitas de maíz.

Un toque británico

Elliot Grover, chef de CUT Londres y también uno de los responsables de la cena, ha sido el encargado de aportar un toque británico al menú con platos como el toad in the hole, fish and chips y beef Wellington.

Los dulces de postre

Las celebridades deberán dejar un hueco en el estómago para los dulces del final. El menú de pastelería contará con barras de Kit Kat hechas con maracuyá y chocolate negro, macarons de melocotón, tarta de profiteroles y las famosas galletas Oscars, con el logotipo de los premios estampado. También habrá la opción de crear tu propio helado.

La selección de bebidas estará dirigida por la marca de tequila Don Julio. Por tercer año, Clarendelle y Domaine Clarence Dillon se ocuparán de los vinos y Champagne Lallier debutará en los Governors Ball como el champán oficial.

Wolfgan Puck, enamorado del jamón ibérico

La marca española Cinco Jotas vuelve a llevar por tercera vez su jamón ibérico de bellota a la cena de los Oscars. El chef quedó cautivado con el jamón de la marca desde que lo descubrió en el 2018. Desde entonces, no ha dudado en incorporarlo en su menú.