Guía de los premios Oscar 2025: nominados, gala, alfombra roja y mucho más

Quedan tan solo unos pocos días para la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2025. Una noche llena de cine, artistas, expectativas y títulos que marcarán la historia de la gran pantalla. La gala de la Academia de Hollywood se celebrará en el tradicional Dolby Theatre de los Ángeles el próximo domingo 2 de marzo. En España, se podrá ver solo con Movistar Plus+, y se emitirá de la madrugada del domingo al lunes.

La retransmisión empezará a las 23.30 horas con la previa 'La Noche de los Oscar 2025', presentada por María Gómez. A las 00:30 los actores, directores y nominados desfilarán por la alfombra roja del teatro, y a la 1 de la madrugada empezará de forma oficial la gala de entrega de premios.

Los nominados

'Emilia Pérez', 'The Brutalist' y 'Wicked' encabezan la lista de nominaciones. El musical de Jacques Audiard lidera con 13 posibles premios, mientras que las otras dos películas lo siguen con 10 cada una. Sin embargo, las películas de 'Cónclave' y 'Anora' llegan con mucha fuerza a la recta final, sobre todo después de la polémica que rodea a Karla Sofía Gascón. 'Aún estoy aquí' , el filme brasileño de Walter Salles ha hecho historia al ser la primera película en portugués en ser nominada para la categoría de Mejor Película.

La actuación de Adrien Brody en 'The Brutalist' le sitúa como uno de los favoritos a Mejor Actor. Compite con Ralph Fiennes por 'Cónclave'; Timothée Chalamet por 'A complete unknwon'; Colman Domingo por 'Las vidas de Sing Sing' y Sebastian Stan por 'The apprentice'. La categoría femenina está igual de reñida, con Demi Moore por 'La sustancia'; Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'; Mikey Madison por 'Anora'; Cynthia Erivo por 'Wicked' y Fernanda Torres por 'Aún estoy aquí'. La lista completa de los nominados a las 23 categorías de los Oscar en este enlace.

Novedades de la 97ª edición

El cómico Conan O'Brien cogerá el relevo de Jimmy Kimmel como presentador de la 97ª edición de los Oscar. Como novedad este año, se han eliminado las actuaciones en directo de las cinco canciones nominadas a Mejor Canción Original: 'El Mal' y 'Mi Camino' de 'Emilia Pérez'; 'The Journey' de la película 'The Six Triple Eight'; 'Like a Bird' de 'Sing Sing' y 'Never too late' de 'Elton John'. Para sustituir ese espacio, los compositores compartirán sus reflexiones personales, la historia y la inspiración que hay detrás de cada una de las piezas musicales.

La Academia también ha anunciado en que la gala no se olvidará sobre los incendios de Los Ángeles y "reflejará los acontecimientos recientes, destacará la fortaleza, la creatividad y el optimismo que definen a L.A. y a nuestra industria".

Presentadores y actuaciones

Por la esperada pasarela de los Oscar, la alfombra roja, no solo pasarán los nominados y sus acompañantes, también una larga lista de invitados entre los que se incluyen los presentadores de los premios y los artistas que actuarán a la gala. Entre los nombres que entregaran los galardones encontramos a Joe Alwyn, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Elle Fanning.

Doja Cat, Lisa del grupo de kpop Blackpink, Raye y Queen Latifah son las cantantes anunciadas para las actuaciones musicales de la gala. A los shows se suman Cynthia Erivo y Ariana Grande (protagonistas del musical 'Wicked') que tienen preparado su propio espectáculo.