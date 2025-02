Superestrellas sobre el escenario de los Oscars: la Academia confirma las actuaciones musicales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocida como 'The Academy', ha anunciado este lunes, día 24, quiénes serán las cantantes que protagonizarían las actuaciones musicales de la 97ª edición de los Premios Oscar 2025, el próximo domingo, día 2.

El musical se roba el 'show'

Hasta ahora se rumoreaba que la gala, conducida por Conan O'Brien, contaba con una lista de presentaciones musicales que encabezarían Ariana Grande y Cynthia Erivo, encargadas de la adaptación cinematográfica de 'Wicked'.

Las habladurías han resultado ciertas cuando la Academia lo ha confirmado en su perfil de Instagram y de X. Las protagonistas de la película-musical abrirán la gala en el Dolby Theatre de Hollywood cantando alguna de las canciones más icónicas de su filme. Sin embargo, aún no se ha confirmado qué canción será la escogida.

El CEO de la Academia Bill Kramer y su presidenta, Janet Yang, han informado a través de una carta escrita a todos sus miembros que este año se iba a prescindir de las actuaciones en vivo de los nominados a Mejor Canción Original. En su lugar, se centrarán en los compositores, en su recorrido y en los procesos creativos de las canciones nominadas.

No obstante, se ha incluido en la programación de la gala el número musical de 'Wicked', cuyas canciones no han sido nominadas a ningún galardón. Es por ello que la decisión ha generado algo de polémica.

Más artistas confirmadas

Además, la Academia también ha revelado el nombre de tres artistas más que actuarán en la gala de los Oscars este próximo domingo: Lisa, integrante de Blackpink y actriz en 'The White Lotus', la rapera y compositora Doja Cat y la cantante británica Raye.

El post de la Academia ha dado pie a diferentes interpretaciones por parte de los más seguidores de la gala de cine. Una de las principales sospechas ha sido que las tres artistas confirmadas interpretarán en la gala de los premios 'Born Again', reciente colaboración publicada por las tres cantantes.

Sin embargo, al leer estas suposiciones, la Academia no ha tardado en reaccionar y ha aclarado que no se trata de 'Born Again', pero que hay que "mantenerse al tanto" porque la actuación "será legendaria".