Premios Oscar 2025: nominaciones hoy, en directo

La hora de que brillen las mujeres

Las mujeres riñen el pulso más abierto de estas nominaciones con una macedonia de artistas que van desde Mikey Madison ('Anora'), Demi Moore ('The Substance'), la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here'), Kate Winslet ('Lee'), Marianne Jean-Baptiste, ('Hard Truths') hasta Cynthia Erivo ('Wicked'), Nicole Kidman ('Babygirl') o Pamela Anderson ('The Last Showgirl').

La terna se extiende a la categoría de mejor actriz de reparto con la contienda abierta entre Ariana Grande ('Wicked'), Isabella Rossellini ('Conclave'), Felicity Jones ('The Brutalist'), Margaret Qualley ('The Substance'), Monica Barbaro ('A Complete Unknown') o Jamie Lee Curtis ('The Last Showgirl'), quienes figuran entre las apuestas de Hollywood.