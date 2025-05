La UE alza la voz contra Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un encuentro en enero de 2023. / Dati Bendo/Unión Europea

Tras meses de reticencias y dudas, la Comisión Europea ha decidido estudiar si el Acuerdo que firmó con Israel en 1995, y que entró en vigor en el 2020, cumple o no con la vertiente que llama a respetar los derechos humanos. La decisión puede parecer tímida en comparación con lo que ocurre en Gaza, pero supone un cambio radical en la postura de la Unión Europea, paralizada hasta ahora, por sus divisiones internas con relación al conflicto palestino. Tampoco ha habido unanimidad en este caso, pero 17 países de la UE, tres más de los necesarios, han instado a la Comisión a iniciar esta revisión que podría terminar en una suspensión parcial o total del acuerdo. Ello confirma el cambio de actitud de muchos de ellos, teniendo en cuenta la soledad con la que actuaron España e Irlanda cuando plantearon una iniciativa parecida hace quince meses. El trágico deterioro de la situación humanitaria en Gaza y la determinación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de proseguir la ofensiva hasta conseguir la expulsión de los gazatíes empiezan a modificar actitudes. No parece que el intento de Netanyahu de aprovechar el asesinato de dos diplomático de Israel judíos en Washington vaya a modificar el compromiso asumido por la responsable de la política exterior de la Comisión, Kaja Kallas, de estudiar la posibilidad de esta revisión. La equiparación llevada a cabo por Netanyahu entre el grito de ‘Palestina Libre’ pronunciado por el asesino de Washington, y el siniestro ‘Heil Hitler’ de los nazis no ha jugado a favor suyo. Puede haber escandalizado en Alemania, uno de los países que no figura entre los 17 firmantes de la solicitud de revisión del acuerdo.

El anunció de Kallas ha supuesto un aldabonazo para el Gobierno israelí teniendo en cuenta que el acuerdo es de gran importancia económica para Israel. Aunque esta dimensión no esté en cuestión, abrir la puerta a futuras reconsideraciones supone una amenaza para un país donde el tercio de su comercio se produce con la Unión Europea. Lo contrario de lo que supone para la UE para la que Israel supone menos del 1% de sus relaciones comerciales. Israel deberá tener en cuenta esta circunstancia si no quiere que, de seguir deteriorándose la situación en Gaza, la UE pusiera en cuestión su comercio exterior.

Europa siempre ha figurado como un aliado de Israel. Por razones geopolíticas y por la responsabilidad histórica que alemanes y otros muchos europeos contrajeron con el Holocausto, la mayoría de los países de la UE han apoyado siempre a Israel, al tiempo que mantenían con Palestina una política de ayuda humanitaria y caracterizaban a Hamás como grupo terrorista. En ese sentido, la UE y sus miembros criticaron duramente la incursión de Hamás en Israel que se saldó con el asesinato de más de 1.200 personas. Sin embargo, las consecuencias devastadoras de la invasión de Gaza y la matanza indiscriminada de más de 53.000 palestinos, la mayoría civiles, entre ellos miles de niños, y la decisión de Israel de impedir la ayuda humanitaria, ha provocado un impacto que podría modificar viejas tradiciones políticas que se mantenían desde la creación del estado de Israel.