Los incendios y el populismo asolan Los Ángeles

Los devastadores incendios de Los Ángeles han avivado la polarización política en Estados Unidos, poco antes de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente. Como ha sucedido en España con las inundaciones provocadas por una dana, en València, que todos padecemos. El presidente electo ha aprovechado la oportunidad para enfrentarse al gobernador demócrata, los republicanos han arremetido contra la alcaldesa demócrata de la ciudad, y la red X ha inflamado el debate con bulos y teorías conspiradoras. Ello constituye sin duda un desastre sobrevenido, en términos de la responsabilidad colectiva que dramas como éste deberían suscitar.

La falta de reflejos y de medios con las que actuó inicialmente la administración local ha sido aprovechada por Trump y Elon Musk con su habitual estrategia populista. Cuando se hizo evidente la falta de agua, Trump acusó a al gobernador demócrata de haberla malgastado en defensa de un pez en peligro de extinción. Cuando algunos damnificados criticaron la tardanza en llegar de los bomberos, Musk tuiteó en X que las últimas incorporaciones al cuerpo habían sacrificado la eficacia en beneficio de la diversidad de género. Un argumento que ya había utilizado tras el atentado sufrido por Trump, insinuando que las fallas en la protección guardaban relación con unos criterios de reclutamiento de policías favorables a las mujeres.

Mientras estos falsos debates envenenaban la opinión pública, las llamas devoraban más de 15.000 hectáreas, se cobraban la muerte de más de diez personas, ardían unas 10.000 viviendas y más de 150.000 personas eran desalojadas. Un balance aterrador, todavía provisional. Insólito, si tenemos en cuenta que se produce en un país cuyo presidente electo ha manifestado una voluntad de liderazgo mundial y de dominio sobre el hemisferio norte. Al que se suma una confrontación política dominada por la simplificación y el insulto.

La lógica del populismo impide profundizar en las causas reales de muchos de los males que aquejan nuestras sociedades. Una calamidad somo esta era anunciada. Como lo eran los efectos de una dana en el Mediterráneo. La coincidencia de un estrés hídrico severo con vientos como los que se producen en esta franja de la Baja California constituía un fenómeno de sobras conocido. Si a ello añadimos un urbanismo donde predomina la madera, carencias en el desbrozamiento de los espacios inhabitados y falta de medios públicos, tenemos el escenario perfecto para la catástrofe que se ha producido. No hace falta buscar sus causas en el hecho de que Trump no alcanzara ni el 40% del voto popular en California. Están en la evolución del clima que él y muchos de sus seguidores niegan y que ha hecho subir la temperatura media de este estado en dos grados en 40 años. Mientras la pelea política populista oculte los problemas causados por el cambio climático, no habrá consenso ni medios para hacerle frente. Y fenómenos como en el de Los Ángeles, o el de la dana de València, acabarán siendo la rutina de un mundo sin gobernanza global.