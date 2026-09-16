Barcelona alza la mirada

Por tercer año consecutivo, EL PERIÓDICO entrega esta noche los premios Barcelonina y Barceloní de l’Any. Unos galardones con los que el diario quiere distinguir a personas que han hecho aportaciones significativas al proyecto de la ciudad donde se edita, Barcelona. En esta ocasión, el Comité Editorial ha elegido a Sandra Bestraten, decana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, y a Esteve Camps, presidente delegado de la Fundació Sagrada Família. Y lo ha hecho porque este año, la ciudad ha vuelto a vibrar con la arquitectura: ha sido Capital de la Arquitectura, ha acogido el Congreso Mundial, ha celebrado los años de Gaudí y de Cerdà y ha deslumbrado al mundo con la inauguración de la Torre de Jesús, penúltimo paso de la finalización de la basílica de la Sagrada Família. En 2026, Barcelona ha alzado la mirada para reconciliarse con la arquitectura y con sus edificios emblemáticos. Gaudí y la Sagrada Família, aunque formen parte de la cotidianidad de los barceloneses, son emblemas universales que no solo atraen a millones de visitantes, sino que identifican icónicamente a la ciudad y los valores que la conforman.

Sara Bestraten encarna a esa especie de arquitectos que no se ven a sí mismos como constructores de edificios sino como profesionales comprometidos con la sociedad a la que sirven ideando lo que conforma la intimidad más preciada de las personas, el hogar. Comprometida aquí y al otro lado del Atlántico, Bestraten ha promovido grandes acontecimientos como la capitalidad y el congreso mundial, pero también ha impulsado el compromiso de los arquitectos con el que es hoy el principal problema para los barceloneses, como es el de la vivienda. Seguro que ambas cosas mejorarán el proyecto de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

Esteve Camps está a punto de culminar un proyecto que muchos no pensaban que se finalizaría hasta dentro de muchos años. La construcción de la Sagrada Família ha recibido en las últimas décadas tres impulsos definitivos: la mejora de las técnicas constructivas, el caudal de ingresos gracias a los millones de personas que la visitan cada año y el compromiso de al menos dos de los últimos papas con esta catedral única del siglo XXI. Esta aceleración se ha acompañado igualmente de un proceso de reconciliación del templo con la ciudad de Barcelona y, especialmente, con algunos sectores que se oponían a su finalización. Camps ha sido una pieza clave en todo este camino y además ha sentado las bases de una labor para que en el futuro los fondos que se recauden se dediquen a finalidades sociales una vez completada la construcción.

Bestraten y Camps, como en ediciones anteriores Sara Puig, Ramon Agenjo o Mateo Valero, van construyendo la identidad de estos premios como reconocimiento al compromiso cívico, a la dedicación profesional pero también altruista para construir la Barcelona que queremos: socialmente cohesionada, económicamente próspera e internacionalmente relevante no solamente como polo de atracción turística sino también de creatividad, de excelencia y de singularidad. Ese es el propósito de EL PERIÓDICO con estos premios, pero sobre todo con la información diaria dedicada a la ciudad y a sus habitantes.