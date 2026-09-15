"Regurgitación"

La llamada ley de nietos forma parte de la ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes en 2022, después de un proceso de tramitación de más de un año. PP y Vox votaron en contra, pero en ningún caso por el punto referido a los ‘nietos’. Con la aprobación de la ley, se permitió obtener la nacionalidad española a los nacidos fuera del país que fueran hijos o nietos de exiliados de la dictadura.

Ante la dificultad de probar la persecución, se identificaron como exiliados a quienes “salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Ningún partido se opuso a la medida. Como cualquier ciudadano nacionalizado español, todos los ‘nietos’ tienen derecho al voto. Igual que, por ejemplo, los más de 70.000 sefardíes que no residen en España y se nacionalizaron con la ley de 2015.

Ahora, el Tribunal Supremo ha bloqueado a los ‘nietos’ ese derecho si no demuestran que son descendientes de exiliados. El fallo acepta la medida cautelar que solicitaron los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa y señala que ese voto supone “un peligro fundado, real y serio” que puede afectar el proceso electoral. El fallo del Tribunal Supremo da impulso a la insidiosa tesis ultraderechista del pucherazo electoral.

Por supuesto, no hay una sola prueba de ese posible amaño, pero ¿quién las necesita para sumarse al entusiasta aquelarre contra el Gobierno de Pedro Sánchez? No está de más recordar que la ley de ‘nietos’ es plenamente legal y que, en las últimas elecciones, el signo del voto exterior fue prácticamente igual que el del resto de los españoles. Con este fallo se pone bajo sospecha a los ‘nietos’ -reduciéndoles a ciudadanos de segunda- y se denigra la reparación histórica de las víctimas del exilio y de la represión franquista.

Qué casualidad que el vilipendio múltiple tenga por objetivo un mismo magma ideológico. Sitúa la sombra del pucherazo sobre la izquierda actual e impone silencio democrático a los nietos de los represaliados. Al fin, la vieja regurgitación de un pasado infausto.