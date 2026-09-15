Menos lobos con Marruecos

Por suerte, los ciudadanos son más sensatos que muchos políticos. Mientras que PP, Vox, y Podemos se han lanzado a una campaña antimarroquí de consecuencias inciertas, más allá de captar cuatro votos, el 86% de los españoles cree que tiene mucha o bastante importancia entenderse con Marruecos para garantizar la seguridad en nuestras fronteras.

Puede que el porcentaje esté algo abultado por el CIS, para agradar al PSOE en medio de la crisis de Ceuta, pero la cocina de toda encuesta tiene límites. Dejémoslo en que una gran mayoría de españoles piensa que mejor no jugar a la ruleta rusa con nuestro vecino del sur. Es una muestra esperanzadora de inteligencia colectiva que no está reñida con criticar al régimen marroquí por lo que sea, empezando por lo ocurrido en Ceuta.

Por acción o por omisión, Rabat tiene una más que evidente cuota de responsabilidad. Como la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber reaccionado antes y mejor ante lo que ha acabado siendo una crisis de Estado. Sin embargo, el propósito de este artículo no es el de repartir culpas por una situación que tiene a los ceutíes en vilo. Lo que pretendemos es llamar la atención sobre la insensata alegría con la que muchos políticos españoles se han lanzado a ver quien la dice más gorda sobre Marruecos.

Desde la muralla china, siempre ha existido la necesidad, o la ilusión, de protegernos de aquellos que hemos considerado bárbaros. Y por mucho que la globalización haya cambiado nuestra idea de las fronteras, la distancia entre la Punta de Oliveros y la Punta Cires sigue siendo de 14.4 kilómetros. Hasta mi primer viaje a Marruecos (de los 14 que he hecho), no entendí el verdadero sentido de esta proximidad.

Háganlo con el vuelo de Málaga a Tanger y se darán cuenta de algunas cosas. La primera es que cuando el avión ha alcanzado la altura de vuelo ya comienza a bajar. Si se han sentado en la ventanilla adecuada, apenas habrán tenido tiempo de ver la silueta de Ceuta. La otra, mucho más relevante para entender la complejidad de las relaciones entre los dos países, es que cuando usted pise el aeropuerto Ibn Battuta será siete veces más pobre de lo que era al subir al avión. Es un decir. En menos de 50 minutos, habrá cruzado la verdadera frontera que nos separa de Marruecos: la de una renta per cápita siete u ocho veces más baja que la nuestra.

España tiene que lidiar con esta realidad, gobierne quien gobierne. Incluso si llegara a gobernar Santiago Abascal, que se hace el machote frente al reino alauí, como si hubiésemos sufrido otro desastre en el Annual. Alberto Núnez-Feijóo tiene más posibilidades de sustituir a Sánchez. De ahí que sus palabras sobre Marruecos sean más relevantes. ¿Qué ha dicho, además de insinuar (sin prueba alguna) que Marruecos tiene acojonado al presidente desde que le 'hackearon' su móvil? Que lo ocurrido en Ceuta fue una invasión alentada por Rabat (Ayuso tradujo alentada por promovida y pidió romper relaciones) y que si él fuera Sánchez hubiese tirado del artículo 8 de la Constitución.

O sea, ordenado una respuesta militar. Todavía retumban las risas en el palacio real de Rabat, y en el Pentágono aún no han salido de su perplejidad. Se preguntan, supongo, si sería una operación como la de Perejil, precedida por una llamada de Gila. Los marroquíes, mientras tanto, han seguido reforzando su defensa antiaérea. Desplegando misiles Barak, Spyder y David’s Sling (israelíes) y comprando otros, portátiles, a Corea del Sur. Incluso se plantean adquirirlos a China, tras comprobar que los israelíes fallaron durante la guerra de Irán.

Menos lobos señores del Partido Popular. La crisis de Ceuta necesita una respuesta, pero enfrentarnos a cara de perro (sic) con Marruecos no es una opción. Sería una catástrofe para todos. Y quien perdería más en la refriega, seríamos nosotros. Por el diferencial de renta, y porque en España viven más de un millón de personas nacidas al otro lado del estrecho.

Hay que exigirle a Rabat lo que es exigible desde la política migratoria europea y la defensa de las fronteras de la UE. Sabiendo, como dijo Kavafis, que los otros, quienes viven a 14 kilómetros de España, forman parte de la solución.