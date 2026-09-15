Así se imagina Illa el futuro de Catalunya (y el suyo)

Salvador Illa es hoy por hoy uno de los pilares del proyecto de Pedro Sánchez para España. Su sintonía política y su afinidad personal están fuera de dudas desde que el actual presidente de la Generalitat se batió al cobre con la pandemia y con la oposición política a lo que era imprescindible hacer. Pero los ciclos electorales de Sánchez e Illa no están sincronizados. El líder del PSC llega al ecuador de su primera legislatura cuando el presidente del Gobierno pasa sus peores momentos. Illa hará cuanto pueda para que Sánchez siga en la Moncloa porque, entre otras cosas, está persuadido de que algunos de los envites que sufre su correligionario son consecuencia del apoyo que le ha prestado para conquistar la Generalitat. Pero ello no es óbice para que Illa se prepare también para un escenario sin Sánchez al frente del gobierno del Estado. No lo desea, pero no lo puede obviar.

La conferencia que dio este lunes el presidente de la Generalitat dio algunas muestras de lo que puede ser ese futuro si el PSOE no mantiene el poder. Illa puso una mirada larga, a diez años vista, centrada en el progreso económico, la educación y la respuesta a tres grandes desafíos: el climático, el tecnológico y el demográfico. Y trató de construir una suerte de frente democrático para afrontarlos apelando a eso que gusta tanto en Catalunya como es la unidad civil y el consenso “de país”. Nada de frentes derecha contra izquierda, sino demócratas contra ultras. Nada de polarización excepto con los que quiebran la convivencia. Y nada tampoco de poner expectativas en conseguir recursos, competencias o complicidades del gobierno de España en el futuro. De hecho, Illa habló más de Bruselas que de Madrid. Se prepara para un futuro que no desea, pero en el que su gobierno puede convertirse en el principal bastión socialista en un entorno de hegemonía de la derecha y la ultraderecha.