Cotarelo se va a la guerra

Si invitas a un octogenario a hablar de algo y te llega vestido y peinado como un adolescente, lo más probable es que termine hablando de lo que le dé la gana a él. Así ocurrió que Ramon Cotarelo, con coleta y zapatillas de deporte a su provecta edad, fue a Ripoll a hablar del 11 de Setembre y les salió rana, es decir, les salió hablando del islam, del Papa, del servicio militar y de los griegos en Salamina. Y si no habló de lo bien que le funciona la flora intestinal fue porque se le acabó el tiempo. Afortunadamente, cabe añadir.

«O nos convertimos al islam y vivimos como ciudadanos de segunda, o hacemos la guerra», alentó desde el mismísimo monasterio de Ripoll, más de mil años de historia contemplándole -imagino que temblando– mientras se dirigía a los atónitos espectadores. El hombre se cree Ricardo Corazón de León, aunque de sus palabras se infiere que, en lugar de Camelot, tiene camello. Si por lo menos le hubiera esperado un caballo blanco a la puerta para alejarse cabalgando por el Ripollès dispuesto a reconquistar Tierra Santa con unas cuantas vacas a modo de cruzados y embistiendo torres de alta tensión a falta de molinos de viento, la cosa habría quedado épica. En lugar de eso, lamentó que las nuevas generaciones no saben disparar porque no han hecho la mili. A Cotarelo le gustaría que volviera la mili porque ya no tiene edad y, aunque la tuviera, lo descartarían por bajo coeficiente intelectual. Sabiendo que a uno no lo van a reclutar, es fácil apuntarse a recuperar el servicio militar.

Hace unos años, el en otros tiempos ilustre profesor fue invitado por la CUP -nótese que se apunta a todo lo que sea una invitación, ya sea de izquierdas o de derechas- a dar una charla y pilló una rabieta porque el hotel donde le instalaron no era de la categoría que él creía merecer. Se conoce que, sabiendo que el tipo es exigente, en Ripoll no solo le proporcionaron un buen hotel, sino que antes de la conferencia le invitaron a una comida donde no faltaron buenos vinos, tal vez en exceso.

París bien vale una misa, y salir en los medios bien vale un Cotarelo, debió de pensar Sílvia Orriols, y a fe que lo consiguió. El problema es que, para superar eso, el año que viene ya solo puede invitar a Torrente.