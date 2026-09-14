Antes de volver a reformar la educación, evaluemos las reformas

Los resultados del informe PISA 2025 vuelven a situar a España ante una realidad incómoda. Los datos no son buenos y se encuentran entre los niveles más bajos de toda la serie histórica. Podemos discutir las causas o buscar comparaciones que nos consuelen. Pero nada de eso debería impedirnos formular la pregunta importante: ¿por qué nuestros alumnos están aprendiendo menos? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad tienen en estos resultados las decisiones que hemos tomado durante los últimos años?

Cada vez que PISA nos devuelve una fotografía incómoda de nuestro sistema educativo, aparece la tentación de responder con una nueva reforma. Pero antes de volver a cambiar leyes, currículos o metodologías, quizá deberíamos invertir el orden: preguntarnos primero qué ha funcionado, qué no y por qué, y decidir después qué debemos cambiar.

Para hacerlo, también deberíamos ampliar el foco de la evaluación. Evaluamos constantemente a los alumnos, medimos sus competencias y analizamos sus resultados. Pero resulta sorprendente que no sometamos al mismo nivel de exigencia las decisiones pedagógicas y políticas que condicionan aquello que después les exigimos.

No basta con evaluar al alumno. Hay que evaluar también a quién decide qué, cómo y en qué condiciones debe aprender.

Catalunya nos ofrece esta vez un motivo añadido para reflexionar. Sus resultados no pueden publicarse separadamente en el informe internacional porque la muestra no cumplió los requisitos de representatividad establecidos por la OCDE: quedó excluido de la prueba un 23,2% del alumnado seleccionado. Si queremos tomar decisiones a partir de los datos, lo primero que necesitamos son datos fiables.

Pero la reflexión va más allá de PISA. Tengo serias dudas de que exista una ley, una metodología o un modelo pedagógico que funcione de la misma manera en todos los centros. Hay centros públicos y concertados, que funcionan y obtienen buenos resultados. Antes de imponerles un nuevo cambio general, quizá deberíamos dejarlos trabajar y concentrar los esfuerzos allí donde las cosas no funcionan. Lo que funciona no necesita ser reformado, sino comprendido y, cuando sea posible, servir para ayudar a otros.

Los centros con mayores dificultades necesitan más recursos, pero también buenos profesionales, estabilidad de los equipos, capacidad de gestión, apoyo especializado y un seguimiento cercano. Es más difícil que cambiar una norma, pero probablemente también más eficaz.

Y llegamos así a una cuestión esencial: la equidad. El origen familiar o la situación económica no deberían determinar hasta dónde puede llegar un niño. Quien parte con mayor dificultad debe recibir más ayuda. Pero equidad no significa uniformidad. Un sistema educativo es mejor cuando consigue que cada alumno llegue lo más lejos posible.

España tiene pocos alumnos en los niveles superiores de rendimiento. No deberíamos aceptar la pérdida de excelencia como el precio de la equidad.

La verdadera equidad no rebaja el techo, sino que levanta el suelo sin impedir que nadie llegue más alto.

Por eso, antes de anunciar la siguiente reforma educativa, propongo algo menos espectacular y probablemente más útil: evaluar. Evaluar qué efectos han tenido las leyes y los cambios curriculares, qué metodologías funcionan y cuáles no, qué explica la mejora de algunos centros y qué decisiones debemos mantener, corregir o abandonar.

PISA examina a nuestros alumnos, pero sus resultados deberían servir también para examinarnos a nosotros.

Quizá, antes de pedir a los alumnos y a los profesores que hagan las cosas de otra manera, deberíamos preguntarnos qué tenemos que cambiar quienes tomamos decisiones sobre ellos.