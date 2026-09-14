El nuevo rumbo de la Formación Profesional

Cada año vemos a miles de estudiantes con la misma idea en la cabeza: “quiero formarme para trabajar en algo real, que tenga salida y que me guste”. Esta idea tan normal explica por qué la Formación Profesional está viviendo uno de los momentos más apasionantes de su historia, que no quiere decir el más brillante. Lo mejor está por venir.

En solo seis años, el número de estudiantes ha pasado de 837.000 en 2018-2019 a 1,2 millones en 2024-2025. Un crecimiento del 43% que refleja una transformación cultural: estudiar FP ya no es una segunda opción, sino un camino lógico y de excelencia. La modalidad online ha sido clave en este cambio. La flexibilidad permite a los alumnos compaginar estudios y trabajo, sin renunciar a la calidad ni al acompañamiento de nuestros 'profes'.

Pero el crecimiento no basta. El real decreto que despliega la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP (Real Decreto 3/2022, de 31 de marzo) supone un paso decisivo hacia un modelo educativo conectado con el mercado laboral. En un entorno donde las competencias cambian cada pocos meses, la FP se consolida como la vía más directa para garantizar la empleabilidad de los jóvenes y la competitividad de las empresas. La FP es el motor de la sociedad, y prueba de ello lo vemos en países como Suiza, Alemania, etc., donde la FP es la opción mayoritaria entre sus jóvenes (y no tan jóvenes). En España, solo el 22,7% de la población de entre 25-64 años tiene estudios de Formación Profesional formalizados. Esa cifra resulta 'la mitad' de la media europea (39,2%), pero vamos por el buen camino.

Uno de los grandes aciertos de la ley es la FP Dual, que combina formación en el aula con experiencia práctica en empresas. El resultado es doble: los alumnos aprenden aplicando, y las compañías detectan talento desde el primer día. Lo vemos cada curso: cuando teoría y práctica se encuentran, el aprendizaje cobra sentido y todas las partes están satisfechas.

También cambia la forma de enseñar. Las prácticas ya no son un bloque final, sino que se integran en cada módulo. El aprendizaje se mide paso a paso, con objetivos claros y competencias que se construyen de manera progresiva. A esto se suman nuevas habilidades transversales —sostenibilidad, digitalización, inglés profesional o planes personales de empleabilidad— que preparan a los alumnos para un mercado más exigente y global.

Estos avances no están exentos de desafíos. Requieren compromiso por parte de las empresas, que dejan de ser simples receptoras de talento para convertirse en verdaderos formadores. Y exigen a los centros una capacidad constante de adaptación para actualizar contenidos y metodologías. Pero este esfuerzo conjunto es lo que convierte a la FP en una herramienta viva, dinámica y profundamente útil.

La administración pública también debe unirse a este compromiso, para garantizar que la FP en España goce de un marco jurídico sólido, que ofrezca tanto al profesorado como al alumnado las mejores condiciones para enseñar y aprender con altos estándares de calidad y rigor. Esto solo será posible con un Real Decreto equilibrado que evite posiciones partidarias y se concentre en el objetivo final: formar a los profesionales del futuro y garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios esenciales del país.

La FP ya no es el plan B. Es la vía eficiente hacia profesiones reales y hacia el empleo de calidad. Lo tenemos claro: el futuro no se memoriza, se practica.