"Frenar a la derecha, cosa de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de la ampliación del ‘Plan Veo’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Plan VEO es un sistema de ayudas de hasta 100 euros por persona al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto (lentillas). En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda pueda cubrir las unidades y el líquido necesarios para un año.Si el coste del producto es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia deberá abonar la diferencia. 14 SEPTIEMBRE 2026 Eduardo Parra / Europa Press 14/09/2026. Pedro Sánchez;Eduardo Parra;category_code_new / Eduardo Parra / Europa Press

Tomo prestado y adapto (con permiso del lenguaje inclusivo) el tan popular eslogan “El català, cosa de tots” de la campaña de la Generalitat de hace unos cuantos años. en referencia a la actual correlación de fuerzas progresista y al Gobierno español. De hecho, se trata prioritariamente de salvaguardar el escenario que hizo posible la presidencia de Pedro Sánchez porque, tal como repite una y otra vez Gabriel Rufián, al “PSOE no se le pide que haga, sino que se le obliga a hacer”.

En todo caso, los estudios demoscópicos señalan que el PP y Vox podrían alcanzar más del 50% de los sufragios. A pesar de todo, no parece que las izquierdas sean muy conscientes del desastre que esto conllevará (en la Comunidad Valenciana, Baleares y Catalunya se sufrirá con creces, lingüística y nacionalmente), cuya magnitud puede llegar a materializar (con 210 diputados, al PP y Vox ya les bastaría) modificaciones regresivas de la Constitución. Cuesta digerir, por tanto, que en un contexto global y local, en el cual todas las variables susceptibles de ser evaluadas como indicadoras de la calidad democrática y de la equidad social se presentan amenazantes, los responsables de los partidos de la izquierda española y los de los partidos independentistas y soberanistas continúen mirándose de reojo cuando lo que toca es transmitir a la ciudadanía la gravedad del momento y dejar en el cajón los cálculos electorales estrictamente partidistas.

Reticentes incluso a la hora de dejarse ver en una cumbre donde todos, de manera transparente, clara y didáctica, reivindicasen lo que han aportado para que el Gobierno de Sánchez aparezca hoy en el concierto mundial como una excepción progresista. Una anomalía positiva lo suficientemente significativa como para que incluso se hayan alineado en su contra todos los poderes internacionales más reaccionarios. Que respondiesen públicamente si hay en algún otro lugar otro Ejecutivo socialdemócrata conformado con una fuerza política como Sumar. Y aún más, que evaluasen lo excepcional e interesante para el futuro que es que su nacimiento y vida haya sido y sea fruto de una investidura hecha por fuerzas políticas que, por su carácter independentista, soberanista o republicano, acatan estrictamente por imperativo legal el texto constitucional, a pesar de su carácter monárquico y contrario a la autodeterminación.

De las respuestas se deduciría que el Gobierno español se han convertido en algo extraordinario, tanto por su singularidad como por lo que supone de punto de encuentro de quienes mantienen la voluntad de encarar el futuro procesando el pasado inmediato en clave progresista. Prueba de ello es la ingente tarea llevada a cabo por el republicanismo catalán y por el PSOE con el fin de superar la fractura que supuso para los independentistas de izquierdas la incapacidad del socialismo de rehuir la complicidad con la represión ante la demanda democrática de una mayoría de la sociedad catalana de decidir democráticamente su futuro nacional. Enfrentamiento y dolor emocional vivido con la misma intensidad por parte del socialismo, al entender que eran víctimas de la ruptura de la convivencia y del pacto constitucional. Resultado: la ley de Amnistía.

A buen seguro que una reflexión unitaria y pública cerraría el paso al conformismo de la derrota. De hecho, se abandonaría la perversa idea de que no es posible frenar el tsunami, y que lo más rentable es salir cada uno por su cuenta lo menos trasquilado posible, buscando argumentos acusatorios hacia la incapacidad de la gobernanza socialdemócrata para resolver los problemas básicos de la ciudadanía y así explicar el voto popular creciente hacia la ultraderecha. Excusas de mal pagador, porque buena parte de los éxitos de Sánchez no se entenderían sin mencionar que preside un Gobierno de coalición o el permanente respaldo parlamentario de los partidos que lo invistieron, de igual manera que las carencias no han provocado la salida de Sumar ni la retirada del apoyo de ERC y Bildu, entre otros.

Si el republicanismo catalán y el conjunto del soberanismo de todo el Estado deben convertirse en el catalizador para la construcción en los próximos años, conjuntamente con la izquierda estatal, de una alternativa política al régimen del 78 (que difícilmente podrá hacerse realidad si no es republicana) capaz de encarar los tiempos oscuros que viviremos, sería bueno priorizar el no tener que partir de unas condiciones peores que las actuales.

Los miles de personas de extracción popular que desde la desesperanza pueden sentirse llamadas a actuar contra su propia cultura política e intereses, votando a partidos de ultraderecha, difícilmente se lo pensarán dos veces si las cúpulas de las izquierdas alternativas no están dispuestas a todo tipo de sacrificios. Para empezar, dejando claro que si la reacción tumba la ficha de Sánchez, ¡todos y todas directos a la casilla de salida!