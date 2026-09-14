El dominio de los extremos

Decenas de personas de colectivos antifascistas tras el cordón policial durante una manifestación en protesta por el acto organizado por Aliança Catalana (AC) con motivo de la Diada, en el Fossar de les Moreres, a 10 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han desplegado un extenso dispositivo policial en el Fossar de les Moreres, el memorial a los caídos de 1714 en Barcelona, ante la convocatoria de Aliança Catalana (AC) y de una manifestación de protesta de entidades y asociaciones antifascistas. Agentes de la Brimo (unidad de orden público) han cortado los accesos al espacio con el objetivo de impedir que ambos grupos se puedan enfrentar, tal y como sucedió hace un año. 10 SEPTIEMBRE 2026;INDEPENDENTISMO;NACIONALISMO;FASCISMO David Zorrakino / Europa Press 10/09/2026. David Zorrakino / David Zorrakino / Europa Press

Los extremos ideológicos como síntoma. Por un lado, la extrema derecha: en Alemania, donde pulveriza las previsiones y altera todo el mapa político; en Suecia, donde se estanca, pero se mantiene muy sólida; en Francia, donde está a las puertas de una victoria definitiva; y ni qué decir tiene en España, donde Vox no para de crecer y condiciona las políticas del PP.

Pero si la extrema derecha está en auge, no es menor el aumento sensible de la extrema izquierda, aunque, sorprendentemente, este fenómeno no suele ser motivo de preocupación en el debate público. Lógicamente, se trata de un incremento a costa de las izquierdas tradicionales, como ha sido especialmente notorio en Suecia, donde el descalabro de los históricos socialdemócratas suecos ha sido monumental. Y si en Francia los socialistas remontaron un poco en las últimas elecciones, no son el gran PSF de otros tiempos, mientras Mélenchon consolida el espacio más radical. Lo mismo ocurre en Alemania, donde el histórico Die Linke sufre una permanente fuga de votos, a la vez que la opción de la extrema izquierda, el BSW, aumenta exponencialmente. Tal vez el único lugar donde no está claro el aumento de las izquierdas alternativas es en España, fundamentalmente porque el PSOE liderado por Sánchez hace una política ideológica tan radical que les fagocita el espacio. De hecho, las últimas encuestas van en esa dirección: Sánchez se mantiene a duras penas, pero no gracias al espacio central ideológico, que huye hacia el sector conservador, sino porque devora sus propios espacios a la izquierda, especialmente el territorio electoral de Sumar. Algo que lo aleja del poder.

Si en el siglo XX los extremos basculaban del fascismo al comunismo, el siglo XXI está trayendo opciones autoritarias que no quieren destruir la democracia, pero sí vaciarla de contenido

Sea como sea, la foto fija de la Europa actual es inequívoca: el centro ideológico se reduce drásticamente tanto por el lado conservador como por el progresista. Es la metáfora de la Alemania que se dibuja ahora, con unos socialdemócratas del SPD en mínimos históricos (en su feudo histórico de Baja Sajonia no llegaron al 25%, perdiendo 5 puntos porcentuales), y unos democristianos de la CDU que se desplomaron hasta el 17,2% en Sajonia-Anhalt, perdiendo la mitad de sus votos. Lejos queda aquella Alemania casi impertérrita de los Willy Brandt, los Helmut Kohl, los Gerhard Schröder o la propia Angela Merkel. Los grandes bloques del bipartidismo se han fragmentado definitivamente (en España, a día de hoy, es una obviedad), y la ruptura no ha conllevado la aparición de nuevos partidos en el mismo espacio ideológico, sino un reforzamiento de los extremos en ambos lados. Menos liberales y más intransigentes, menos centristas y más radicales, menos demócratas y más dogmáticos. Si en el siglo XX los extremos basculaban del fascismo al comunismo, el siglo XXI está trayendo opciones autoritarias que no quieren destruir la democracia liberal, pero sí vaciarla severamente de contenido. Y por mucho que se repita una y otra vez la idea de que este es un peligro proveniente de la extrema derecha, hay que recordar que el peligro se produce también en la extrema izquierda.

Algo que obliga a una reflexión que, a día de hoy, parece imposible de formular: ¿por qué somos tan indulgentes con el extremismo de izquierdas, cuando históricamente ha sido tan peligroso como el de derechas? El ejemplo en Catalunya es evidente: un frente común y atronador contra el nuevo partido Aliança Catalana, y una benignidad condescendiente con grupos de extrema izquierda que se creen que la calle es suya. Lo siento, pero no es normal el acoso violento que sufre la gente de AC, pero todavía es menos normal que lo veamos normal. Todos estos grupúsculos que se autodenominan “antifascistas” tienen actitudes claramente intolerantes, muy propias de los dogmatismos más agresivos de la extrema izquierda. El problema es que muchos partidos les ríen las gracias, ya sea porque estratégicamente les interesa (el crecimiento de AC, lógicamente, les preocupa), ya sea por el paternalismo que izquierdas y soberanistas tienen con sus 'cachorros' radicales. Pero esta indulgencia con la violencia 'alternativa' la pagaremos todos. En todo caso, no deja de ser curioso que siempre se hable de extrema derecha y, en cambio, los del otro lado nunca son la extrema izquierda, sino los 'alternativos', los 'populares', etc. Por lo demás, hay casos que son puro cinismo, como por ejemplo el del president Illa, llenándose la boca en contra de los de AC cuando él mismo se manifestaba con Vox. La demagogia y sus contradicciones...