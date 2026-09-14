El cálculo electoral de Sánchez

En abril de 1971, Gabriel García Márquez dejó en Excélsior una de sus reflexiones más certeras: “No hay soledad comparable a la soledad del poder”. Gabo volvió muchas veces sobre esa idea y El otoño del patriarca puede leerse como una exploración del aforismo. En España, a ese aislamiento progresivo del presidente, a la reducción de su círculo de confianza y a la creciente autosuficiencia se le ha llamado “síndrome de la Moncloa”.

Por eso resulta aventurado adivinar qué pasa por la cabeza de Sánchez sobre la fecha electoral. Pese a las prisas de parte de la opinión publicada, madrileña, claro, en el Gobierno comienza a instalarse la idea de que las generales se celebrarán a finales de 2027. Sánchez acumula más incentivos para ganar tiempo que para precipitar los comicios: la plena aplicación de la amnistía y el deshielo con Junts, el calendario judicial y, sobre todo, Europa.

El continente entra en un ciclo electoral marcado por el ascenso de la ultraderecha, con Francia como una de las grandes citas en la primavera de 2027. Sánchez intentará desplazar el debate desde el desgaste de su Gobierno —acentuado por la crisis de Ceuta— hacia qué modelo político se impone en Europa y hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha tradicional de la mano de la extrema derecha.

El presidente ya ha colocado el ascenso ultra en el centro de su discurso en este inicio de curso, aunque en España el PP está logrando naturalizar sus pactos con Vox y reducir casi por completo el ruido político de los gobiernos autonómicos que comparten. Esa normalización debilita la capacidad del PSOE para presentarlos como una amenaza excepcional.

Retrasar las elecciones permitiría a Sánchez esperar a que el ciclo europeo refuerce su relato, recomponer apoyos y alejar la campaña de los momentos más delicados del frente judicial. El adelanto sigue siendo posible, pero hoy parece igual de razonable pensar que intentará resistir hasta el final.