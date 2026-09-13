Reino Unido también es antisemita

Cada vez más amigos de Israel abren los ojos a una cruda realidad, incontestable para todo el que esté dispuesto a ver detenidamente las pruebas sobre el terreno: las Fuerzas de Defensa de Israel han cometido en Gaza una de las peores masacres de civiles perpetradas por el ejército de una democracia en la historia reciente, y el Gobierno de derecha radical etnonacionalista intenta llevar a cabo una limpieza étnica en Cisjordania, colonizándola de forma vertiginosa para hacer inviable un Estado palestino.

El último en caer del guindo ha sido Reino Unido. Para ser justos, ha ido cayendo poco a poco. Hace ahora un año, en un movimiento sin precedentes, Londres, junto a París y otras capitales occidentales, dieron el paso de reconocer a Palestina como Estado, como habían hecho España, Noruega o Irlanda en 2024. Este martes, en un movimiento de una relevancia sin precedentes, el ministro de Exteriores, Ed Miliband, compareció en la Cámara de los Comunes y dijo: “El Gobierno británico está de acuerdo en que existe una limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania perpetrada por colonos terroristas”.

Son palabras muy duras contra el Gobierno de Tel Aviv, que tolera o incluso incentiva la violencia de los colonos en el territorio palestino ocupado. Lo acompañó todo Miliband de un vídeo en redes sociales en el que describía la situación en Gaza como “terrorífica”, y abundaba en los casos de “niños palestinos muriendo a la espera de medicinas” que Israel no permite que entren. Todo es más relevante si cabe porque proviene del país que, durante su protectorado en Palestina en los años treinta del siglo pasado, incentivó la llegada de judíos y apoyó a grupos sionistas y otros de colonos violentos que, ya entonces, realizaban limpiezas étnicas en pueblos árabes. Un episodio relatado al detalle en la nueva película Palestina 36.

Al mismo tiempo, Reino Unido anunció junto a Francia y Canadá su intención de suspender el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Israel respondió como era de esperar. En un comunicado, cargó contra el presunto “antisemitismo” detrás de estas medidas. Esta vez no calificó de antisemita a Miliband, descendiente de refugiados judíos que huyeron de los nazis. Ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén, que a todos los efectos es la representación diplomática británica ante la Autoridad Palestina. Retiró a los representantes británicos del (por otro lado inoperante) Centro Internacional de Apoyo a Gaza. Acabó con el programa británico de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania y prohibió la entrada a 12 representantes electos británicos. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificó las acusaciones de Miliband de “mentiras escandalosas”, denunció las medidas británicas como una injerencia en los asuntos internos y el proceso electoral de Israel. Al mismo tiempo, su ministro más radical, Itamar Ben Gvir, dijo que su país defiende que Argentina “recupere” las Malvinas.

El Gobierno ultra de Israel tiene, así, un enemigo más. Es más fácil contar sus aliados: Estados Unidos, Alemania, Argentina y varias islas de Oceanía, como Vanuatu o Papúa Nueva Guinea. Los que creían que España estaba sola en su posición con Israel hace tres años ya se han dado cuenta de que simplemente estaba adelantada. Washington y Berlín siguen apoyando a Israel pero sus poblaciones, sin embargo, también han girado, y ahora tienen mayoritariamente una visión desfavorable del país de mayoría judía.

Pronto saltará el “fusible Netanyahu”, en palabras de un diplomático español con amplia experiencia en la región: Lo más probable es que, en las próximas elecciones de 27 de octubre, la coalición de Binyamín Netanyahu con Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich se quede en minoría y la oposición pueda gobernar con los partidos árabes. Especialmente tras conocerse, esta semana, unas nuevas revelaciones escandalosas: el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, avisó a Netanyahu, en una conversación telefónica de 45 minutos mantenida unos diez días antes del 7 de octubre de 2023, de que Hamás preparaba un gran ataque. El primer ministro israelí habría restado importancia a la advertencia y, según la investigación del diario israelí Haaretz, no la trasladó a los máximos responsables de seguridad; la oficina de Netanyahu niega que la conversación se produjera. Es, probablemente, game over para Netanyahu.