Pronto terminará la hibernación independentista

Ha pasado otra Diada post-Procés. La novena desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. El movimiento independentista continúa en general registrando unas constantes vitales bajas, de puro mantenimiento. Viviendo en un impasse, en un paréntesis. El independentismo habita el ensueño apático y angustioso al que dio paso el 1-O y los hechos posteriores, incluida la represión policial y judicial. De aquella enorme frustración nació la actual situación de paréntesis, pero también surgió, con el paso del tiempo, una Aliança Catalana, que ha pasado de fenómeno local más o menos pintoresco a convertirse en uno de los actores protagonistas de la política catalana.

Es evidente que el partido de Orriols no se alimenta solo del independentista frustrado. También del enorme enojo social con la política convencional y del estupor ante un mundo complejo, imprevisible y amenazador. El gobierno de Salvador Illa, que ha atravesado su ecuador, no consigue ni por asomo cumplir su promesa de eficacia y buena gestión. Y menos aún afianzar las bases para una etapa de hegemonía socialista en la Generalitat.

El impresionante impulso de Aliança ha acentuado el segundo gran problema, tras la frustración, del independentismo: su división. A la franca enemistad entre Junts per Catalunya y ERC, que unos y otros continúan alimentando con obstinada miopía, y la extravagante radicalidad de la CUP —que debería saber que el enfrentamiento violento con Aliança a quien beneficia es a Aliança—, se ha sumado Sílvia Orriols. Su populismo antimusulmán hace la salsa independentista aún más complicada. Lo que significa que, aunque pueda haber en el futuro una mayoría independentista, resultará imposible que pueda dar lugar a una concertación gubernamental.

Así están las cosas hoy. Pero se divisan cambios, fuertes sacudidas. El primero, aunque tal vez no el más importante, es la aplicación de la amnistía, que permitirá a Oriol Junqueras y también a Carles Puigdemont un nuevo duelo en las urnas. Suponiendo, naturalmente, que el segundo quiera continuar, una vez en Catalunya, al frente de su partido. Hace tiempo que Puigdemont no ejerce su liderazgo públicamente, a la espera de la amnistía. Que Puigdemont, una vez esta materializada, diera un paso atrás supondría un giro importante, no solo para Junts sino también para el conjunto del panorama político catalán.

El segundo vector de cambio será Madrid. Todo está a punto para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez y entronizar otro del PP de la mano de Vox. El cambio será radical, pues nunca la polarización había sido tan grande ni tan punzante la ira. Todo apunta a que las próximas elecciones legislativas españolas, sean cuando sean, engendrarán un panorama muy adverso para los deseos y los intereses de la gran mayoría de catalanes. Esta amenaza para el país puede convertirse, sin embargo, en una oportunidad para el PSC y el independentismo.

Salvador Illa, al mando de un ejecutivo sometido a los intereses de Pedro Sánchez, podrá convertirse en el gran baluarte contra un gobierno español de derecha y extrema derecha. Illa podrá aparecer a ojos de la gente como un valeroso defensor del autogobierno de Catalunya. Veremos si sabe aprovechar la oportunidad y llegar al 2028 con una imagen reforzada, diferente de la actual. La ocasión puede resultar también ventajosa para Junts y ERC si son capaces de realizar el 'reset' siempre aplazado, pero absolutamente imprescindible. Tienen que renovarse a fondo y empezar de nuevo, lo cual pasa por ser capaces de ofrecer un proyecto con sentido a aquellos que, como decía la camiseta de esta Diada, aún están ahí. Si Junts y ERC no hacen los deberes y continúan como hasta ahora, la remontada será imposible.

Pero todo tiene su contrapartida, y también puede ser que Orriols se convierta en la gran beneficiaria del cambio de rasante. Si sabe jugar bien sus cartas, puede consolidarse como el gran polo de atracción para los independentistas que quieran responder a la ofensiva que previsiblemente desencadenarán Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En 2028 Catalunya tendrá sus elecciones. Será el momento de la verdad. Todo apunta a que Puigdemont habrá regresado y el PP y Vox gozarán de una muy amplia mayoría. La hibernación del independentismo se habrá acabado, la apatía resultará imposible. Los catalanes tendrán que elegir entonces qué camino toman en un contexto que nada tendrá que ver con el actual.