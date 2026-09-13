Normalidad institucional y fragmentación

La Diada de 2026 consolida el cambio de ciclo iniciado con la llegada de Salvador Illa a la Generalitat. Tras años de confrontación territorial y movilización independentista, Catalunya ha recuperado el protagonismo institucional y con él una mayor normalización política.

En este nuevo marco se inscribe la decisión de trasladar por primera vez el acto institucional que se hacía en Madrid y celebrarlo en Mérida. Illa ha querido reconocer la contribución de los miles de extremeños que emigraron a Catalunya y de los extremeños de origen catalán, reivindicando una idea de país basada en la pluralidad y la convivencia. La voluntad de llevar cada año la celebración a una comunidad autónoma diferente refuerza además una relación con el conjunto de España alejada de la lógica de confrontación de la etapa anterior y de algunas pulsiones centralistas.

El mensaje del president responde a esta misma orientación. La independencia ya no ocupa el centro de la agenda institucional y ha cedido espacio a la gestión, la convivencia y la defensa de los intereses de Catalunya desde las instituciones. Educación, infraestructuras, vivienda y financiación son los ámbitos en los que reclama sentido de país y capacidad de acuerdo. La defensa de la democracia frente al autoritarismo completa este cambio de prioridades y define el marco en el que Illa sitúa la política catalana.

Las grandes movilizaciones de la Diada han quedado lejos de las cifras del procés. Este año la participación ha aumentado respecto a 2025, pero sigue muy por debajo de la alcanzada durante los años de mayor efervescencia independentista. La jornada ya no ofrece la imagen de una presunta mayoría independentista movilizada ni condiciona la agenda política catalana como lo hizo durante el procés. El final de aquel ciclo tampoco ha dado lugar a un nuevo horizonte político común.

La ANC y otras entidades independentistas han llamado a recuperar la unidad del movimiento y a reconstruir su capacidad de movilización, pero el independentismo sigue dividido. La conmemoración de los cincuenta años de la Diada de Sant Boi de 1976 hace visible esta distancia. Aquella jornada reunió a sectores políticos y sociales diversos en defensa de las libertades y del autogobierno, mientras hoy las fuerzas independentistas no comparten una estrategia sobre la relación con el Estado, la autodeterminación o la reconstrucción de una mayoría.

A esta falta de horizonte compartido se añade Aliança Catalana, cuya irrupción introduce una nueva grieta en el espacio independentista. La tensión quedó patente en los enfrentamientos del Fossar de les Moreres entre sus simpatizantes y manifestantes antifascistas, que requirieron la intervención, no siempre afortunada, de los Mossos, tras lo cual, al día siguiente, Aliança participó en una manifestación de la Diada separada del resto de fuerzas. Un distanciamiento que plantea un serio problema político al independentismo, ya que difícilmente podrá recuperar sumar a una mayoría los votos de la formación de Silvia Orriols.

La Diada de 2026 muestra una Catalunya más institucionalizada y menos movilizada, pero también más fragmentada políticamente. La normalidad institucional se ha consolidado y, frente a la falta de un horizonte compartido en el independentismo, se refuerza la centralidad política de Salvador Illa.