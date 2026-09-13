Opinión | Aniversario del atentado
Lo que murió en las torres
El ascenso de movimientos fundamentalista está frenando el compromiso común para devolvernos a un mundo nuevo que deriva, otra vez, hacia totalitarismos tecnológicos y de poder
Del 11-S a Trump: 25 años que transformaron la política exterior de Estados Unidos
Dolor, miedo, angustia, el 11-S dejó una carga emocional enorme, pero lo más relevante es que bajo las ruinas de aquellas torres icónicas quedó enterrado el mundo antiguo. Todo lo que ha venido después configura un tiempo radicalmente diferente. Para empezar aquél once de septiembre no habían nacido todavía Twitter o Facebook, redes que lanzaron una carrera frenética por controlar el discurso haciendo de la polarización su motor económico y la materia prima con la que los movimientos radicales acarician ahora el poder. La dictadura de los algoritmos ha radicalizado el discurso y arruinado el compromiso común.
Antes de que cayeran las torres en Nueva York, dimos pasos decididos para romper la brecha que determina quien debe vivir y quien no. Se acordó una agenda que daba respuesta a tres grandes retos de la humanidad: la pobreza, la salud y el clima. Pero el ascenso de movimientos fundamentalistas ya sean religiosos, étnicos o nacionalistas ha enterrado esa agenda frenando el compromiso común para devolvernos a un mundo nuevo que deriva, otra vez, hacia totalitarismos tecnológicos y de poder. La democracia liberal fue capaz de ganar la guerra fría. Derrotado Hitler, la principal amenaza del siglo pasado fue el comunismo. Hoy eso también es un signo de cambio. Mientras el comunismo ha desaparecido, el fascismo no.
Ese es el principal riesgo que anuncia un tiempo insensato, con líderes supremacistas que utilizan el poder de las redes para negar el calentamiento, crear clanes identitarios o lanzar discursos ultranacionalistas con los que alcanzan el poder. Apoyados por una élite tecnológica, en la polarización ganan, como ha ocurrido esta misma semana en Sajonia, con mensajes que no están sometidos ni a la verdad ni a la ley ¿Habrá límites? La inteligencia artificial, mucho menos emocional y democrática que la real, por primera vez también esta semana ha puesto sobre la mesa la posibilidad del fin del mundo. Un anuncio apocalíptico que empuja a pensar cuanto antes cómo cambiar ese mundo nuevo nacido de las ruinas de las torres.
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