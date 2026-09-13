ES-Alert en Catalunya, proteger a la población sin paralizarla

ES-Alert ya forma parte del diccionario de nuestras vidas. También su inconfundible pitido, que taladra el oído y reabre, cada vez que suena, el eterno debate. ¿Protege o alarma? Así ocurrió el miércoles, cuando la Generalitat suspendió las clases y restringió la movilidad en cinco comarcas en las que viven alrededor de dos millones de personas ante la previsión de lluvias torrenciales. Se esperaban 40 litros por metro cuadrado en tan solo 30 minutos. El temporal fue mucho menos intenso y encendió las críticas a un Govern acusado de sobrerreaccionar esta vez y de quedarse corto en otras ocasiones, como sucedió en Tarragona a finales de agosto.

Juzgar una medida preventiva con la información del día siguiente siempre resulta fácil. Las autoridades deben decidir por adelantado, guiadas por modelos meteorológicos imperfectos y bajo una presión que apenas admite margen de error. No en vano la memoria reciente está llena de ejemplos de peligros minimizados y protocolos activados demasiado tarde. La dana de Valencia aún duele.

Ahora bien, la prevención tampoco es la panacea. Cada alerta debe ser proporcionada, explicada y evaluada a posteriori. Los avisos demasiado frecuentes restan credibilidad al sistema y pueden ser ignorados el día que más falta hagan.

Los números ponen en perspectiva el debate. En 2025 se enviaron más de 70 ES-Alert en Catalunya, el doble que el año anterior, la mayoría por incendios e inundaciones. Estas cifras confirman la consolidación del sistema, pero también obligan a vigilar la fatiga que puede provocar la repetición. Sobre todo, cuando la tecnología permite avanzar hacia alertas más precisas, adaptadas a la ubicación y al riesgo real de cada zona. El peligro no es el mismo si se vive junto a un río o a kilómetros de distancia; ni si se tiene movilidad reducida o no.

El reto consiste en mejorar los protocolos para proteger a más personas alterando la vida de menos, afinar las previsiones y recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta debe actuar con prudencia, pero también diferenciar cuándo hay que quedarse en casa y cuándo basta con abrir el paraguas.