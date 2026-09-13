Animales irracionales

No me importa renunciar a ideas propias. No resulta fácil aceptarlo de buenas a primeras, porque todos llevamos un negacionista dentro cuando se trata de aceptar opiniones ajenas; pero recomiendo hacer el esfuerzo. Si yo pensara o sintiera lo mismo que hace veinte años creo que sería un fracasado intelectual y emocional. No me parece que tener principios sea incompatible con aceptar la entrada de aire fresco. Por ejemplo, en el lenguaje. Veamos. La semana que dejamos atrás pone el listón muy alto para seguir confiando en las bondades del ser humano. El 25 aniversario de los atentados del 11S nos recuerda que el siglo XXI camina por derroteros poco ilusionantes. No solo por el impacto del miedo y la desconfianza que generó -y genera- la amenaza de ese terrorismo indiscriminado, sino por la disparatada –y fallida- reacción en forma de guerras. El fiasco de la campaña bélica lanzada por Trump en Irán confirma que EEUU no ha aprendido de sus errores. Y el apoyo incondicional a Israel en el genocidio palestino emprendido tras su particular 11S, el fatídico 7-O, no hace más que ratificarlo.

¿Verdad que todo esto, y otras muchas desgracias que han ocurrido en estos 25 años (el 'crack' de 2008, el Brexit, la invasión de Ucrania, el avance del neofascismo...) nos parecen una irracionalidad de tamaño estratosférico? Bueno, pues resulta que esa característica, la irracionalidad, es también la gran esperanza para que la IA no acabe cargándose el mundo en apenas una década, tal como ha pronosticado un ingeniero de Anthrópic. Se lo escuché la otra noche en 'El Faro' de Mara Torres al paleontólogo Ignacio Martínez Mendizábal. Imaginar y soñar, por ejemplo, es algo irracional –dijo- y eso nunca lo podrá hacer una máquina. Pero, sobre todo -añadió- nunca tendrá un propósito, algo que sí acompaña a diario a cualquier persona. Así que me parece un hallazgo otorgarle a lo irracional este nuevo significado. Aunque será bueno recordar que los propósitos son como los cuchillos: puedes cortar el chuletón o apuñalar al vecino. En ese dilema reside el futuro de la humanidad.