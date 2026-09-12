Opinión | El mar alrededor
El tiempo robado a la lectura
La lucha contra la falta de atención, principal causa del retroceso académico, se presenta como el desafío necesario para recuperar el aprendizaje y la capacidad de escucha en la sociedad actual
En una semana vertiginosa —otra más— nos hemos topado con una realidad incómoda: la comprensión lectora de los escolares ha caído en picado. Y con ella, una herramienta esencial para el futuro de sus vidas adultas y para el aprendizaje que les permitirá integrarse plenamente en la sociedad.
El retroceso afecta a las matemáticas y a las ciencias, pero preocupa especialmente el derrumbe de la lectura, aparentemente sin freno si se observa la serie histórica de las evaluaciones PISA. A estas alturas se han señalado varias causas, casi todas vinculadas a la pérdida de atención y a la dificultad para controlar las distracciones.
Nos hemos acostumbrado a la vida multitarea, a esa lucha infatigable por domar el tiempo, vencer su paso y exprimirlo hasta que todo encaje en pequeñas fracciones horarias, sin renunciar a nada. Y es ahí donde se pierde lo importante: la atención.
La tecnología y ss múltiples pantallas encarna a esos ladrones de tiempo que prometen agilizar las tareas mientras generan nuevas necesidades sin cesar. Como los hombres grises de la mítica 'Momo', de Michael Ende, que robaban el tiempo con su humo a todo aquel que se cruzaba en su camino. Momo era su antagonista porque poseía una virtud escasa; sabía escuchar.
El mundo acelerado en el que vivimos, inquieto también por las voces críticas que alertan de los riesgos de implantar la IA a toda velocidad sin un control humano férreo, no puede abandonarse al derrotismo.
Estos días ha llegado a las librerías la última novela de Ian McEwan, siempre afilado en su lectura de la sociedad y de su tiempo. En Lo que podemos saber imagina un futuro distópico, con buena parte del planeta inundado, desde el que se mira a nuestra generación con una mezcla de envidia y admiración: representamos, pese a todo, un momento espléndido de la historia.
McEwan invita a romper los miedos que paralizan y a empezar a actuar. Pero también reivindica el papel único de la novela: seguir el flujo del pensamiento, comprender al otro y detectar los malentendidos. En los libros, y en la comprensión lectora, puede estar el principio para cambiarlo todo.
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