De pronto, otra vez el mal de Hitler

La verdad es que el nazismo no se ha ido nunca, pero donde parecía que no iba a volver, y a revolverse, era a Alemania, por ejemplo, el país que lo generó, que lo mantuvo y que lo sufrió, donde Hitler marcó una pauta ruin de la que se sirvió Franco cuando este país acababa de romperse. Durante años, los españoles vivieron callados, exiliados o muertos, en las cunetas de la vida y de la historia. Ahora los españoles estamos en otro tiempo, peligroso y difícil como un grito en el barranco.

Alemania fue, después de aquella guerra, el país que parecía cuidarse del nazismo como del diablo, para que aquel desafío multitudinario y ruin no regresara a su faz… Para que no hubiera otra vez un Hitler de bigote lamentable como un desafío, dispuesto, como aquel, a cantar el cara al sol en cualquier idioma.

Ahora que el estado de Sajonia-Anhalt acepta la ultraderecha como el nuevo diablo, porque se ha instaurado allí lo peor del olvido, se convierte en un desafío que puede acarrear en Europa el principio de otra dictadura. Y no se para aquí el tiempo que viene. Corre por las calles y por las vidrieras, asusta el tiempo que viene.

Veremos, verán. Ahora, por ejemplo, empiezan a florecer en Colombia malabares oscuros. La ultraderecha que acaba de llegar al poder escribe sus renglones con sangre. Ese nuevo régimen considera que todo el monte es orégano y que los seres humanos son menos que zapatos. A los que vienen mandando se les ve exhibir una alegría que, en el rostro de los ciudadanos, empieza a ser una maldición, un ruido despiadado. Cuidado es hoy una palabra que avisa de las posiciones que está tomando el diablo.

Nosotros ahora tampoco podemos cantar victoria. Lo que suena alrededor es insulto, deseo de que le vaya mal al otro, aunque viva al lado de nuestra casa. No parece que ahora importe mucho, al menos en este instante, que la democracia se rompa por las puntas. Qué más da, si ya no es la democracia sino el grito el que nos hace hablar por las calles. Qué más da que la democracia se rompa por las puntas. Ocurrirá, más tarde o más temprano, porque de hecho el mal se está inscribiendo ya en las azoteas de las casas como banderas victoriosas. Cuidado.

La historia es tan dura, tan despiadada, que se convierte de pronto en algo de lo que creíste escapar y que regresa a ti, a tu pueblo, o a tu país, cuando estabámos al borde de ser felices o libres.

La historia va diciendo lo que le da la gana hasta que vuelve a ser algo parecido a la historia que viviste. Ahora se puede ver en España de nuevo el cara al sol; aparece en todas partes, en las televisiones, en los periódicos, allí donde crees que ya no puede regresar de nuevo la mezquindad de los nazis propios. Estos aparecen otra vez vestidos precisamente con aquellos ropajes que daban miedo. Los veremos. ¿Los veremos?

En 1977, cuando vine a vivir a Madrid, me encontré en la calle Núñez de Balboa a unos apasionados del pasado inmediato que me obligaban a cantar el cara al sol a media tarde, rodeado de nazis españoles que entonces eran, simplemente, recientes apasionados de lo que quedaba del falangismo (y del franquismo). Eso que ocurrió entonces, y que siguió presente hasta tiempo después, ha vuelto de nuevo al momento en que estamos. La calle ya es de otros. Empieza a serlo.

De pronto regresa como si se hubiera olvidado la naturaleza de lo peor, de todo lo que fue peor, en el inolvidable siglo veinte. Parecía que no se iba a sentir de nuevo el fascismo en la era que creíamos definitivamente moderna. Y ahí está, asentado donde ya estuvo, y a la espera de situarse otra vez como parte de otros países que se insinúan, o lo son directamente, afectos al regreso de lo peor de la tristeza de aquel siglo.

Es muy triste el momento. Se siente así porque no hay otra palabra que tristeza que explique el estado de ánimo que trae consigo lo que acaba de volver al país que vivió la peor parte del desastre que Hitler organizó para acabar con la democracia e instaurar, en Europa, en el mundo, la maldad que ya no es reliquia sino regreso.

Ahora lo que ocurre tiene que ver con Alemania, otra vez, pero las calles de Europa (las de España, por ejemplo) están dándole la bienvenida a este regreso. Las calles empiezan a acoger a quienes creen que aquella era del fascismo falangista y hitleriano hubiera sido un ramo de rosas organizado para vivir un baile inolvidable que, en realidad, era una gran mentira.