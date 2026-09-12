La IA farmea, ¿alguien tiene algún plan?

En una cena, algunos empresarios explican entre la fascinación y el estupor el rendimiento que le están sacando a la Inteligencia Artificial. Proyectos que antes requerían una semana se resuelven en horas. “Es fantástico, pero la verdad es que no sé hacia dónde vamos ni cómo va a acabar esto”. Con la IA al final siempre hay un punto amargo. Uno cuenta que, cuando queda una vacante, ya no siempre la cubren; tienen “agentes” trabajando toda la noche, ordenadores dedicados a tareas concretas y un “superagente” que recoge la información y toma decisiones según los parámetros que le han dado.

En abril, coincidiendo con una EPA que devolvía el paro catalán por encima del 10%, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, advertía de que la inteligencia artificial ya estaba teniendo “una afectación muy importante en despachos y oficinas”. No atribuía a la IA el aumento del paro, pero sí admitía que el mercado laboral se estaba transformando a gran velocidad. Casi al mismo tiempo, Funcas calculaba que en España la IA podría destruir entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en la próxima década, aunque la creación de nuevas ocupaciones compensaría buena parte de esa pérdida. Y en junio Yolanda Díaz fue todavía más explícita: “Es verdad que la IA está destruyendo puestos de trabajo”.

La IA farmea. Cada día acumula capacidades, tareas, horas de trabajo y productividad. Sube de nivel a una velocidad bastante más alta que nosotros. Mientras discutimos qué trabajos podrá hacer dentro de cinco años, ya está haciendo parte de los de hoy. ¿Alguien tiene algún plan?

“Farmear” viene de los videojuegos: acumular puntos o recursos. El aura es aquello del carisma, la presencia, ese no sé qué que hace que alguien mole. Una buena jugada te da mil puntos de aura; intentar hacerte el interesante y tropezar puede costarte cinco mil. Hay jóvenes que quedan para hacer batallas de aura para acabar poniendo marcador a una de las pocas cosas que parecían imposibles de contabilizar. El duende, la estrella. Algo de lo que, además, quien goza de ello no suele alardear, la gracia es la elegancia, el “no sé qué”.

La coincidencia es extraordinaria. La IA farmea inteligencia, eficiencia y productividad mientras nosotros farmeamos algo mucho más difícil de explicar y, seguramente, mucho menos útil. Nos pagarán por ello mientras nuestro ordenador va trabajando?