Entre el fenómeno Aitana y el cumpleaños de Collboni

La Anella Olímpica de Montjuïc ha empezado fuerte la temporada. Y lo ha hecho con una de esas citas que sirven para medir el pulso de una ciudad. Aitana ha reunido en cuatro días a 72.000 fans en el Palau Sant Jordi y ha conseguido que Barcelona se entregue a una de sus artistas más populares.

Durante una semana, la cantante catalana ha hecho de la ciudad su particular centro de operaciones. Aitana se ha alojado en el Mandarin Oriental del paseo de Gràcia junto a su pareja, Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso Agúndez, conocido youtuber, streamer y creador de contenido español. Entre el hotel y Montjuïc, la pareja ha vivido estos días el fenómeno de una artista que ya no necesita presentación.

El público del Palau Sant Jordi ha sido, fundamentalmente, muy joven. Una multitud de adolescentes y veinteañeros que han convertido cada noche en una celebración colectiva, cantando, bailando y siguiendo cada movimiento de su ídolo. Pero entre las miles de personas que han pasado por el recinto también había otra Barcelona, menos ruidosa y más acostumbrada a las páginas de sociedad.

Entre otros, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que tiene la capacidad de estar en todos los lados y también saber divertirse. No faltó la teniente de alcalde María Eugenia Gay, tras su visita institucional a Ucrania con el alcalde y el presidente de la Generalitat. Hubo también representación de otros partidos: Carolina Recio y Tania Corrons, de Barcelona en Comú; Ángela Esteller, del PP; Damià Calvet, Joan Rodríguez, Arnau Vives, Josep Rius y Neus Munté, de Junts.

La cultura y la comunicación también tuvieron su representación. La siempre bailonga Bibiana Ballbè se sumó a una noche que también contó con la presencia del director de cine y productor Ibon Cormenzana y de los cantantes Nil Moliner y The Tyets. Por cierto, Cormenzana posee un Goya, y eso que su carrera profesional se inició como consultor financiero de Arthur Andersen.

En fin, una mezcla de perfiles que explica bastante bien el alcance que ha adquirido Aitana: su público puede tener 16 años, pero su capacidad de convocatoria ya atraviesa generaciones y profesiones.

Una de las virtudes de Aitana es precisamente esa capacidad de empatizar con públicos muy distintos. Puede llenar un pabellón con miles de jóvenes y, al mismo tiempo, atraer a políticos y otras personalidades.

También lo hace su relación con Catalunya. Aitana ha demostrado en los últimos tiempos un compromiso creciente con la lengua catalana, un gesto especialmente significativo en una artista que desarrolla su carrera en castellano.

El éxito de estos cuatro conciertos vuelve a poner, además, el foco sobre Montjuïc. La Anella Olímpica tiene cada vez más argumentos para convertirse en uno de los grandes destinos musicales internacionales. El Palau Sant Jordi, el Estadi Olímpic y el resto de espacios de la zona forman un ecosistema difícil de igualar y convierten la montaña olímpica en un auténtico hub musical de referencia mundial.

Collboni cumple 57 años sobre raíles

Jaume Collboni cumplió 57 años de una manera poco habitual: a bordo de un tren y coincidiendo con su visita institucional a Ucrania. Una celebración diferente para el alcalde de Barcelona, que ha mantenido durante estos días una agenda intensa, aunque con pocas apariciones públicas.

A su regreso, Collboni asistió a la presentación del primer acto de la temporada de Barcelona Global, donde coincidió con su nuevo presidente, Josep Lluís Sanfeliu. Un encuentro que reunió a buena parte del mundo empresarial extranjero que reside en Barcelona.

El alcalde Jaume Collboni soplando las velas en un tren en Ucrania / Instagram

Collboni se ha dejado ver poco, pero no ha parado. Su agenda le ha llevado esta semana a visitar vecinos y entidades del Poble Sec y la Font de la Guatlla, donde ha desencallado algunas inversiones que no había manera de poner en marcha. Espacios como Blesa 7, Paral·lel 149 o el polideportivo de Fira 2 tendrán la actividad prometida desde hace años.

En fin, Jaume Collboni ha celebrado su aniversario de una manera poco convencional y, ya de vuelta en Barcelona, ha recuperado el ritmo habitual de la ciudad. A los 57 años, el alcalde, que tras sus cortas vacaciones ha reaparecido en plena forma, parece tener pocas opciones para una celebración tranquila. Incluso cuando toca soplar las velas...