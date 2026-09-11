Un país a fuego lento

Entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio. / ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Tres palabras describen un proceso, plan o proyecto que avanza poco a poco, con calma y sin prisa. A fuego lento. Lo bastante despacio para que cada cambio parezca menor y, contemplado el conjunto, resulte difícil reconocer el paisaje anterior.

Hay cambios que llegan por aluvión y otros por sedimentación. Los primeros irrumpen y obligan a reaccionar; los segundos se depositan capa sobre capa. El aluvión provoca resistencia; la sedimentación favorece la costumbre. El problema no es cada capa, sino el suelo que todas juntas terminan formando.

La vida, atrapada en el ritmo frenético del día a día, y la política, detenida entre las piedras del camino, se cocinan a fuego lento.

El Parlamento sin pulso

No ha sido necesario cerrar el Parlamento para amortiguarlo. Basta con restarle funciones. Sin nuevos Presupuestos, con escasa producción legislativa, sin debate sobre el Estado de la nación y convertido en escenario de una lucha libre repetida, Congreso y Senado parecen recipientes vacíos.

La legislatura, prácticamente extenuada, depende menos del calendario institucional que de la conveniencia política de quien puede disolver las cámaras. La convocatoria electoral se mezcla con cálculos de supervivencia y un vía crucis judicial.

La alternancia puede ser insuficiente o poco seductora. Eso pertenece al juicio político. Lo que no debería discutirse es el principio. En democracia, el poder se ejerce mientras los ciudadanos lo confieren. Una cosa es cuestionar la calidad de quien puede suceder al Gobierno. Otra, la legitimidad de que pueda sucederle.

Por la puerta de servicio

También la Constitución puede modificarse sin tocar una línea. No mediante una reforma que entre por la puerta principal, con sus mayorías y cautelas, sino por la puerta de servicio.

El órgano encargado de interpretar la Carta Magna ensancha su intervención cuando se aproxima a una función material de casación sobre decisiones del Tribunal Supremo. Una cosa es controlar la constitucionalidad y otra convertir ese control en instancia adicional de revisión.

Las formas permanecen mientras las funciones se desplazan. La interpretación constitucional no debería convertirse en un vehículo sin límite de velocidad ni cinturón de seguridad.

El turno de los tribunales

Ceuta aporta barro ardiente. La Audiencia Nacional investiga las decisiones adoptadas antes, durante y después de la invasión. En el centro están las alertas previas y la respuesta que recibieron.

La desclasificación añade la paradoja. Documentos difundidos por el propio Gobierno revelan avisos de los servicios de Inteligencia anteriores a la entrada masiva. La transparencia puede terminar contradiciendo el relato que pretendía proteger.

Cuando la política no resuelve sus responsabilidades, estas emigran a los tribunales. Y cuando incomoda discutir lo que investiga un juez, siempre queda discutir al juez.

En la apertura del año judicial, la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha trazado la frontera: la crítica fortalece el Estado de Derecho; la deslegitimación sistemática lo erosiona. Por primera vez, el discurso de quien representa al poder judicial ha incorporado expresamente el 'lawfare' para rechazar que la descalificación pública se convierta en instrumento de presión sobre los jueces.

La lista de los 280

Algunas cosas se cocinan a fuego tan lento que solo conocemos su existencia cuando ya están servidas.

En 2024, el Ministerio del Interior elaboró un dossier con 280 periodistas, tertulianos y analistas: nombre, fotografía, trayectoria y, en numerosos casos, adscripción ideológica o actitud ante el Gobierno.

Interior reconoce su autenticidad, lo considera un documento interno de trabajo y niega cualquier propósito de censura. La Agencia de Protección de Datos investigará el informe.

No hace falta llamarlo lista negra. Basta con preguntarse para qué necesita el poder clasificar ideológicamente a quienes tienen por oficio observarlo.

La ley de Nietos

Hay fuegos cuyos efectos sobreviven a quien los enciende. Una instrucción amplió la aplicación de la ley de Memoria Democrática en materia de nacionalidad y la controversia ha llegado al Tribunal Supremo. La Junta Electoral Central deberá aportar los datos requeridos sobre su alcance.

La cuestión no acaba en quién adquiere un pasaporte. Alcanza al cuerpo electoral, seña indeleble de cualquier democracia. Los gobiernos pasan; los electores permanecen.

Un Gobierno puede ser sustituido, una ley derogada y una política rectificada. El censo no vuelve por ello a la casilla de salida. No todo lo que se transforma resulta después reversible.

La temperatura de la calle

El malestar empieza a ocupar espacios hasta ahora menos expuestos a la protesta. Pero el hartazgo no constituye por sí mismo una alternativa.

La oposición dispone de la expectativa de la alternancia, pero no ha conseguido vestirla con un programa seductor ni hacer visible una esperanza con nombre y apellidos. Una cosa es que exista alternativa; otra, que se perciba.

El fuego lento tiene ya sus depositarios: la Constitución, por la puerta de servicio; las Cortes, sin pulso; el Poder Judicial, obligado a defender su independencia; el Ejecutivo, confundiendo permanencia con normalidad; la oposición, sin transformar alternancia en esperanza; y un censo cuyos cambios sobreviven a quienes los deciden.

Y, al final, la sociedad: actores y comparsas, corruptores y corrompidos, ciudadanos que protestan o contemplan. Unos impulsan el cambio; otros, por cansancio, comodidad, miedo o indiferencia, terminan acostumbrándose a él.

Se están dando pasos difícilmente reversibles y creando problemas que acaso no tengan solución… Todo ocurre a fuego lento, ante nuestros ojos y sin que nadie se inmute.

Entretanto, la realidad paralela continúa: mientras el apaciguamiento muestra el fracaso sin pregonarlo, Interior atribuye a los ceutíes una «inseguridad subjetiva».