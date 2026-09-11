Marlaska no me tiene en cuenta

Imagen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén). A 10 de septiembre de 2026 en Andújar (Jaén, Andalucía, España). El acto ha contado, además, con la presencia del / Ángel Díaz - Europa Press

Me daba miedo aparecer en la lista de periodistas que ha elaborado el ministerio de Marlaska. Me daba miedo, claro está, salir entre los que el informe asegura que son «favorables al Gobierno», eso sí es una lista negra. Qué vergüenza me daría ser Ignacio Escolar, Jesús Maraña, Toni Aira, Javier Ruiz o Esther Palomera -entre otros-, que han sido calificados de afines al régimen por todo un ministerio de Interior. A ver con qué cara iba a contarles yo a mis hijos que, a mi edad, un gobierno me considera amigo, estoy seguro de que me internarían.

A uno le gusta estar siempre contra el Gobierno, sea este de derechas, de izquierdas o mediopensionista. Como solía brindar Vázquez Montalbán: «¡Por la caída del régimen! Qué régimen, no importa». A mí, Marlaska llega a considerarme «favorable al Gobierno» y dejo la profesión, cosa que, dicho sea de paso, es lo que deberían hacer los antes mencionados si conservan un resquicio de dignidad. Caso aparte es Gonzalo Miró, a quien el informe llega a acusar públicamente -se diría que como escarnio- de «militante socialista» lo cual, de ser falso, daría para una querella por atentar contra el honor y, de ser cierto y no haber cobrado todavía comisión alguna, daría para una queja al secretario general del PSOE, si es que no está en la cárcel, que uno ya se pierde con tanto imputado.

Lo malo es que no aparezco tampoco entre los considerados realmente lista negra, es decir, los opuestos al Gobierno. Tendré que preguntarles a Miquel Giménez y a Salvador Sostres, los únicos que conozco incluidos en ella, cómo hicieron para formar parte de tan honorable catálogo. Algo pagarían, seguro, que estamos hablando del actual Gobierno, pero me interesa saber si se trata de una cantidad al alcance de mi bolsillo. Para la próxima lista, digo, porque imagino que habrá una cada año. Formar parte de una lista negra permite ir con la cabeza alta a todas partes, eso sí que se lo podría contar a mis hijos sin que me repudiasen. Hasta en la cena navideña en casa de mi suegra intentaría sacar el tema, siempre gusta quedar bien ante cuñados y sobrinos.

Si por lo menos valieran las listas de gobiernos de mentirijillas, podría colgarme la medalla de la vez que el Vivales me denunció a resultas de un inocente artículo, lo cual es como estar en una lista unipersonal. Me reclamaba, desde Waterloo, un euro simbólico como compensación por su honor. Me pareció bastante exagerado que valorara su honor en un euro, pero lo entendí, ya se sabe que todo el mundo tiene de sí mismo una idea superior a lo que es en realidad. El caso es que no vale un gobierno de mercadillo, para colgarse la medalla uno ha de ser señalado por gobiernos legítimos, aunque sean autonómicos o municipales, tampoco hace falta que sea una primera potencia, como le sucede al pobre Julian Assange. Rusia tiene también cierta tendencia a clasificar a los periodistas según el apoyo que recibe Putin de ellos, pero hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo y ya apenas queda ninguno en la lista negra, porque se han ido muriendo. En Arabia, otro país que, como España, no aprecia a los periodistas críticos con el gobierno, la tradición es invitarlos a una embajada en la que entran enteros y salen a trocitos dentro de una maleta.

Se desconoce cuál de esos sistemas internacionales tiene en mente Marlaska para los plumillas desafectos al régimen, lo primero era hacer la lista, ya veremos más adelante cómo la vamos limpiando. Se entiende ahora que en el Ministerio nadie se enterase de que casi 100.000 marroquíes estaban a punto de saltar la frontera de Ceuta, y que tampoco nadie hiciera caso de las advertencias policiales al respecto: Marlaska tenía a todos sus funcionarios ocupados, se pasaban el día escuchando emisoras de radio y leyendo periódicos para elaborar el listado que les había encargado el jefe, apruebe usted unas oposiciones del Estado para terminar viendo cada día a Javier Ruiz en 'Mañaneros' en el televisor de un cuartucho del ministerio. Un ministro ha de saber establecer prioridades, y conocer qué periodistas son favorables al gobierno y cuáles no, pasa por delante de cualquier tema de seguridad nacional.

Han valido la pena tantos esfuerzos de Marlaska, aunque los haya pagado Ceuta. Por fin tenemos una lista negra de periodistas: la de quienes apoyan al Gobierno.