La innovación, qué es y qué no es

Un depósito esférico de titanio: la innovación con la que Porsche creó su coche más ligero / Porsche

I+D e innovación, con la IA, son hoy palabras repetidas por tertulianos, políticos y portavoces diversos. A menudo, cuando no saben que decir sobre los problemas del país o de una empresa, adoptan un aire solemne y dicen: “hay que aumentar la I+D”, sin añadir nada sobre cómo hacerlo y por qué. ¿Es la I+D este santo grial que multiplica panes y peces económicos?.¿O es, más bien, la coartada perfecta para parecer que sabemos sin proponer nada concreto?.

El manual de Frascati, aprobado por la OCDE en 1963, mide el esfuerzo en actividades de investigación y desarrollo en relación con el PIB. Cuánto gastan estados, universidades, empresas y entidades sin ánimo de lucro en investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. Es una variable que mide el esfuerzo, no los resultados.

Por eso, en 1992 la propia OCDE publicó el manual de Oslo, centrado en medir la innovación: cómo las empresas innovan y qué efectos tiene esta innovación en su competitividad. Sin embargo, una empresa puede innovar sin necesidad de hacer I+D: adoptando tecnologías existentes, cambiando procesos, redefiniendo su modelo negocio o mejorando la experiencia del cliente. La innovación no es lo que hace un laboratorio de investigación, es lo que hacen las empresas con la adopción de tecnologías, la mejora de procesos y la adopción de métodos de gestión de la innovación.

Se puede gastar más en I+D sin que, por arte de magia, aumenten la innovación o la productividad, no hay nada que lo garantice. Una cosa es la correlación entre el gasto en I+D y el PIB per cápita de un país, y la otra que exista una relación de causa a efecto; como el canto del gallo del vecino y la salida del sol; están correlacionadas pero, cuando el vecino mata al gallo, el sol sigue saliendo.

La I+D es necesaria, sobre todo en los sectores que Pavitt nombraba "basados en la ciencia". Es importante generar nuevo conocimiento, y no solo por sus posibles efectos económicos futuros, sino también como un signo de civilización, pero no es suficiente. Convertirla en un mantra que resolverá los problemas económicos actuales es un error.

Asentado este principio, conviene preguntarse: ¿qué es la innovación y por qué es tan importante? En una edición del Master en Gestión de la Innovación (MBI) de la UB, que dirijo, trabajamos las principales definiciones de innovación de los últimos 50 años para buscar una nueva definición que las integrase; Drucker, Rosenberg, Christensen, Pavitt, Porter, Christopher Freeman, Eric von Hippel, Henry Chesbrough, y otros muchos, han hecho aportaciones importantes al conocimiento y la práctica del proceso de innovación. Se trataba de llegar a una definición breve, compacta, clara y actual de la innovación y este fue el resultado:

"La innovación es un proceso sistemático, transversal y abierto, que transforma un flujo continuo de ideas en valor para el cliente y genera beneficios sostenibles para la empresa".

La clave de nuestro futuro es fomentar la innovación de las empresas, para que estas la gestionen como un proceso sistemático, transversal y abierto, orientado a crear valor y beneficios sostenibles

Analicemos brevemente:

• Sistemático: no es una idea genial aislada, sino un proceso continuado, con metodología y sistema contrastado.

• Transversal: no es tarea exclusiva del departamento técnico, deben participar todas las áreas de la empresa, con un papel clave de márketing, que conoce el mercado.

• Abierto: es la famosa “innovación abierta” de Chesbrough. Es necesario colaborar con centros tecnológicos, universidades y otros agentes del ecosistema innovador.

• Flujo continuo de ideas: es necesario activar ideas de forma constante. Muchas no serán viables, pero se trataría de que de cada cincuenta ideas salieran dos innovaciones relevantes cada año.

• Valor para el cliente: la innovación debe traducirse en productos, servicios o procesos que los clientes estén dispuestos a comprar.

• Beneficios sostenibles: si no hay beneficios recurrentes, a medio o largo plazo, al final no habrá inversión ni crecimiento.

¿Y cómo se gestiona este proceso? Durante las últimas dos décadas se han desarrollado numerosas metodologías como el 'design thinking', el doble diamante, la innovación abierta, la estrategia del océano azul, los 'lean startups', los 'living labs' y otras muchas que ya aplican las empresas más innovadoras del mundo y que recopiló Nesta con su 'Innovation Landscape'. No es magia: es método y disciplina.

En definitiva, cuando algún ilusionista económico le venda la poción mágica de la I+D, recuerde: la clave de nuestro futuro económico y social, no es sólo ni principalmente aumentar el gasto en I+D, sino fomentar la innovación de las empresas, para que estas la gestionen como un proceso sistemático, transversal y abierto, orientado a crear valor y beneficios sostenibles.

Menos magia y más método, menos tópicos y más gestión.