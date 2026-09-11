Esther Niubó, los tiempos del verbo

01/09/2026 La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, se reúne con los sindicatos CC.OO., UGT y Aspepc·Sps en el marco de la Comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo educativo, a 1 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Niubó se reúne con CC.OO., UGT y Aspepc·Sps para avanzar en el despliegue del acuerdo educativo suscrito con los sindicatos. El pacto prevé mejoras salariales progresivas hasta 2029, la creación de plazas de catedráticos, refuerzos para la escuela inclusiva y una reducción gradual de ratios. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press / Kike Rincon / Europa Press

Que las cifras que anuncian el número de participantes en una manifestación bailen, es un clásico. También los porcentajes de quienes se suman a una huelga. La diferencia está en quién lo calcula, si los convocantes, la guardia urbana o las instituciones perjudicadas.

La vuelta a la normalidad tras las vacaciones también ha pasado por recuperar esa tradición de la mano de los docentes. El primer día de escuela lo fue de huelga. Una coincidencia poco común, que dejó un balance de seguimiento del 12% según la conselleria y un 30% según los sindicatos convocantes.

La experiencia en estas estimaciones ha ido demostrando empíricamente que el porcentaje más ajustado sería el resultante de la media. Pero, para el caso, poco importa. Aun aceptando el aportado por quienes más interés tenían en el éxito de la protesta, es evidente que un 30% señala un cansancio notable o un extendido perjuicio salarial de difícil mantenimiento. Así las cosas, la lógica indica que se impondrá una reflexión. También para evitar que la imagen de maestros y profesoras se vea perjudicada a los ojos de una ciudadanía que, en una gran mayoría, todavía les apoya a pesar de que hay cosas que ya le cuesta entender. Por un lado que, a pesar de la larga crisis educativa y para intentar paliarla, no se haya aprovechado el período de vacaciones para negociar sin la presión de las jornadas lectivas ni de las familias perjudicadas. Aun pudiendo decir las partes, como Pedro Sánchez, que tienen derecho a vacaciones, los cincuenta días que mediaron entre el último encuentro de julio y el primero de septiembre sin sentarse a la mesa se antojan demasiados ante la gravedad del problema y su correspondiente quebranto social. Por otro lado, que se corten vías del AVE el mismo día de la publicación del informe PISA, aun no siendo válido para Catalunya por el escándalo que se arrastra, tampoco parece que ayude a favorecer la imagen de un colectivo que alguna parte de responsabilidad tendrá en el cada vez más preocupante resultado de la mayoría de evaluaciones. La prueba es que las facultades técnicas de todas las universidades catalanas han pedido un pacto de país por la educación que revierta las crecientes dificultades en los alumnos que acceden a sus grados. Otras están evaluando sumarse.

Así las cosas, la lógica indica que se imponga una reflexión. La que también algún día deberá compartir con la ciudadanía la consellera Esther Niubó Cidoncha (Barcelona, 1 de octubre de 1980).

Experta en Educación y con un currículum amplio y contrastado que la llevó a ser la responsable del sector de su partido, sorprende que la Sra. Niubó no haya podido paliar el largo malestar de sus representados. Que no haya neutralizado los elementos que los sindicatos llevan denunciando desde hace lustros y ella ya debía conocer o, en su defecto, que no haya transmitido las razones de su intransigencia a una sociedad -especialmente, los padres- que tienen derecho a saber.

Que la USTEC, sindicato mayoritario, no es un agente cómodo para el Govern, lo saben todos los ejecutivos que han gobernado Catalunya desde 1980. Y especialmente los consellers y conselleres que han precedido a la Sra. Niubó, y perecieron en el pulso sindical. ¿Entonces?

El próximo lunes, el president Illa pronunciará la conferencia “el futur és aquí”. Ahórrense el chiste. Sería demasiado fácil.