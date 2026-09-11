No se escucha al votante

El cabeza de lista de Alternativa para Alemania (AfD) y copresidente del grupo parlamentario regional en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, en la fiesta electoral de la AfD tras la proyección de los resultados de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. / MICHAEL KAPPELER / DPA

Tras la arrolladora victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el pasado 6 de septiembre en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, se han repetido las habituales reacciones de la Unión Europea (UE) y de los partidos gobernantes y tradicionales: juicios morales, acusaciones de injerencia extranjera y llamamientos a mantener un cordón sanitario a la ultraderecha que ya saltó por los aires hace muchos años en gran parte de la UE. Pero nadie parece dispuesto a efectuar una autocrítica real y mucho menos a escuchar y resolver las preocupaciones y quejas de los ciudadanos, plenamente conocidas de antemano y detalladas en los sucesivos sondeos preelectorales.

AfD no solo obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt , sino que el sondeo del 8 de septiembre de INSA le da una intención de voto del 29% en las elecciones federales alemanas , casi 10 puntos más que a los democristianos (CDU-CSU) del canciller Friedrich Merz y casi 17 puntos más que a los socialdemócratas (SPD), el socio menor del Gobierno federal.

El resultado de desatender el profundo malestar socioeconómico acumulado durante las dos últimas décadas en la mayoría de países de la UE, a causa de las políticas aplicadas a nivel nacional y europeo, se ha traducido en una pérdida general de confianza en las instituciones y en un creciente voto de protesta a favor de la ultraderecha, que sabe reconocer y resaltar los problemas existentes, aunque no aporta soluciones reales.

La actual política alemana y europea de endurecimiento del discurso público sobre la inmigración no va a cambiar esa tendencia, porque no aborda, ni aporta soluciones tangibles a los problemas de fondo: alto coste de la vida, bajos salarios, dificultad en llegar a fin de mes, creciente desigualdad, injusticia tributarita, precios inasequibles de los pisos, deterioro de la educación, la sanidad y los transportes, inseguridad, impunidad de los delincuentes por laxitud judicial y tensión por el combativo rechazo frontal de una parte de los inmigrantes a los valores y la cultura de la Europa que los acoge.

Escuchar a los ciudadanos

Cas Mudde, uno de los mayores expertos mundiales en extrema derecha y autor del libro La ultraderecha hoy, destacó esta semana en una tribuna en The Guardian que "una parte significativa y creciente de la población ya no se siente representada por sus políticos " y opta de "forma creciente por votar contra un partido más que a favor de uno". Mudde advirtió también que resultará insostenible la actual estrategia de los partidos tradicionales de presentarse como la muralla frente a la ultraderecha para tratar de captar el voto y que harían mejor en escuchar las preocupaciones de los ciudadanos.

La principal preocupación de los votantes en Sajonia-Anhalt fue la situación de la economía, el empleo, los salarios y el coste de la vida , según el informe previo realizado por el Instituto para la Cultura Democrática (IDK) de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg-Stendal. Este bloque económico era la prioridad más apremiante para el 38,5% de los votantes. Las deficiencias en infraestructuras, servicios municipales y comerciales y la falta de personal era el segundo bloque más preocupante (30%). La inmigración y la falta de integración ocupaba el tercer puesto en el ranking de preocupaciones ciudadanas (22,7%), casi empatada con las deficiencias en los servicios de educación, guarderías y actividades para jóvenes (21,7%). El informe también destacó la baja lealtad de los ciudadanos a los partidos de su propia orientación política y su mayor focalización en los problemas considerados como primordiales. El informe atribuía las malas perspectivas electorales de los partidos tradicionales y gobernantes a su incapacidad por demostrar una competencia creíble en resolver los problemas que preocupan a los ciudadanos.