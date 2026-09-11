Ceuta hoy: los derechos de la infancia vulnerada

Desde el 31 de julio, Ceuta vive una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes por la llegada de más de 70.000 personas a través del mar, desbordando a la ciudad autónoma, que ya de por sí vive las dificultades de ser un territorio fronterizo.

Según el Gobierno español, unos 1.500 niños y niñas llegaron solos y actualmente se encuentran en situación de acogida por parte de las autoridades. 700 son niñas y, además, se afirma que hay muchos casos de menores de 13 años, por lo que el perfil migratorio ha cambiado respecto a procesos migratorios anteriores. Su vulnerabilidad es mayor, por su condición y por las situaciones de abuso, agresiones y peligros a las que están expuestos.

Más allá de los datos, estos niños y niñas están en el centro de un debate político que va desde el retorno a los países de origen hasta el reparto entre comunidades autónomas, pero que a menudo obvia situar en el foco los derechos que tienen como infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 determina que los estados tienen la obligación de velar por la protección de los derechos de todas las infancias. Este tratado protege el interés superior del menor y establece su derecho a ser escuchado, a no sufrir discriminaciones y a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Estos menores a quienes llamamos extranjeros no acompañados/as son niños y niñas con derechos reconocidos internacionalmente por su condición de extrema vulnerabilidad, y así se recoge también en el marco legal español.

En definitiva, no son únicamente migrantes: son niños y niñas. Tienen perfiles diferentes e inician sus procesos migratorios por motivos diversos, pero, en resumen, quieren mejorar sus condiciones de vida y buscan un futuro mejor porque no tienen las mismas oportunidades en sus países de origen. Sin ignorar la importancia de cómo abordar este reto tan complejo por parte de nuestra sociedad, la llegada de menores no puede reducirse a un debate exclusivamente sobre el control fronterizo: debemos poder garantizar, por encima de cualquier otra consideración, la protección de la infancia. De entrada, en este marco es importante identificar a los menores, contactar con el país de origen, contar con su colaboración, verificar la situación familiar (descartando situaciones de desamparo o riesgo) y escuchar la voluntad de los menores.

Posteriormente, se requiere realizar un acompañamiento especializado a estos niños y niñas, que en muchos casos tiene resultados muy positivos en términos de inclusión social. Tienen una gran resiliencia y, con un proyecto migratorio definido y a través de un gran esfuerzo y trabajo, consiguen construir un itinerario de inserción social exitoso. A pesar de las numerosas dificultades que deben afrontar, hay elementos clave que permiten facilitar este proceso, como el aprendizaje de la lengua, la formación, la inserción laboral, el trabajo de la autonomía o la vinculación con el entorno y la comunidad. Las entidades sociales como la Fundación Pere Tarrés tenemos buenas experiencias en la inclusión de infancia migrada sola, pero lamentablemente estas historias de éxito no tienen el mismo impacto que las numerosas noticias negativas, poco contextualizadas y a menudo mal explicadas sobre los y las adolescentes que emigran solos.

Para una parte de nuestra sociedad, estos niños y niñas son, en primer lugar, extranjeros y, en segundo lugar, delincuentes o invasores. Es imprescindible abordar los prejuicios hacia ellos y luchar contra la deshumanización y las discriminaciones que se derivan de ello. Las administraciones y las entidades sociales tenemos el gran reto de situar el debate en otro lugar, a pesar del contexto político actual. Ceuta es hoy un escenario de muchas dificultades y contradicciones, no fáciles de abordar, pero no podemos reducir el debate a dividir a las personas entre buenas y malas según su condición u origen. En cambio, sí podemos intentar construir un futuro mejor, protegiendo a la infancia y evitando el uso interesado y político de las migraciones, con la necesaria colaboración de todos.