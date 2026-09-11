El triunfo del 'Sistema no t'hi fixis'

Punto de partida: hace medio siglo, funcionarios catalanes me enseñaron un modo de describir su trabajo: el 'Sistema no t’hi fixis'. No tiene traducción castellana, no es “Mírame y no me toques”. Pero se entiende. Servía y sirve aún para resumir el fallo inherente en la administración española de toda la vida y, por tanto, hacia 1976, la previsible disfunción de la burocracia de la incipiente Catalunya autónoma.

El nacionalismo catalán se legitima en la idea del 'fet diferencial'. La distinción no se explica, se afirma. En español un sinónimo de diferenciar es separar, pero la tradición es más de aserto que de separatismo: “merecemos un trato mejor”. Se supone la unanimidad, el consenso, mientras el disentimiento es propio de forasteros. La muestra más clara del colectivo entendido como nación está en el uso del idioma. Por contra, es una lengua divertida y con tendencia irónica.

Desde hace siglos los catalanes son vistos como quisquillosos, irritables, orgullosos y seguros de ser superiores a los pueblos vecinos, para empezar los aragoneses. La disposición catalana fue de tradición belicosa: como muestra, la palabra “pundonor”, tenida por signo del abusivo afán hidalgo castellano, pero que viene del catalán 'punt d’honor'. La sociedad catalana aun hoy resulta inquieta, rebelde, difícil de dominar. La tendencia catalana es libertaria, con énfasis en la particularidad individual y grupal. En catalán, “particularidad” se traduce por bandositat.

A pesar del relato idealizado, cohesivo, promovido por el nacionalismo catalán, Catalunya no ha sido un país felizmente unido. La costa, con la gran ciudad, siempre se ha enfrentado a La muntanya, el interior disidente. A su vez, la capital catalana, sin rival en su ámbito ni en España, mira con irritado desdén y con especial desprecio a la Villa y Corte. La urbanización ha sido el motor de despegue y vuelo del nacionalismo catalán. ¿Cómo puede la inquieta Barcelona someterse a la somnolienta Madrid y su enjambre de agro-ciudades? Barcelona ha sido la contra-capital de España, activista y sediciosa, pero asimismo, industrial, comercial y portuaria.

Desde la consecución del liberalismo decimonónico, el crecimiento urbano, luego cívico, es contestatario en Cataluña. Hasta hoy, la montaña catalana defiende derechos históricos, como protagonismo tradicionalista de gran arraigo. Copiado al carlismo a finales del siglo XIX por la extrema derecha francesa, sería exportado como la fórmula maurrasiana de “un César avec des fueros”. Por el contrario, la gran ciudad ha sido federal y siguió el abstruso pacto sinalagmático de Pi Margall que supone la soberanía a partir del individuo para construir el colectivo. Del discurso federal (incluso confederal), brotó el “separatismo”, convertido en plataforma política por Macià tan sólo en 1919.

Ambos viejos sueños catalanes, de derechas e izquierdas, de montaña y de metrópoli, han cantado siempre a la dispersión. Se ofrecen como respuestas frente a la obsesión española, castellana, de derechas e izquierdas, que insiste en la construcción de un poder jerárquico, vertical, central. La Corona de Trastámaras y Austrias era ser Rex Hispaniorum, no Rex Hispaniae. O sea, mandar en “las Españas”, múltiples y variadas. Perdidas “las Indias”, quedó un proyecto borbónico y militar de forjar una “España” unívoca, la “Una, grande y libre” de JONS, el falangismo y el franquismo.

La modernidad hispánica se edifica, pues, sobre dos focos urbanos que ambicionan ser exclusivos; ambos suponen que su contrario es inherentemente corrupto. Siempre el nacionalismo catalán naciente se presenta como rival del creciente nacionalismo español: pretenden superar o anular a su contrario, pero son discursos utópicos, onirismos contrapuestos nutridos por las guerras civiles sucesivas. Cuando la palabra “catalanismo” se creó en 1886, se anunció como alternativa: suponía el protagonismo de un despertar lingüístico. A tal objetivo se dedicó el autogobierno con predominio pujolista (1980-2003). Entonces se vio que tanto “cambio” en buena medida resultaba ser un 'Sistema no t’hi fixis', más apariencia que sustancia o solidez. Así ocurrió en Cataluña, pero también en el conjunto renovado de “las Españas” ahora autonómicas, encabezado por Tarradellas en 1977 y tragado por Suárez.

Los más grandes problemas han venido con esa “Transición” (País Vasco aparte). En Cataluña, ya dominaba la migración española a la catalana de campo a la ciudad. España ya no era proyecto sino construcción económica y política. Los cambios institucionales se asentaron sobre un panorama de “desarrollo” ambicioso. El pasado, o sea las ideologías, consiste en viejas pautas conocidas.

Lo que ha marcado el medio siglo de innovación sostenida ha sido una dinámica de sorpresas. Nada es como se suponía que iba a ser. Industrias tenidas por seguras desaparecieron, así como sucedió con las grandes empresas estatales heredadas del franquismo. El turismo, que en los años sesenta pareció un recurso táctico, cambió la naturaleza de las ciudades. La urbanización masiva y el indiscutible protagonismo de Madrid como gran centro productivo y financiero han dejado el campo como un mero hueco social, “España vaciada”, pero también con una Cataluña interior en retroceso.

El nacionalismo catalán culminó con Pujol. Con la caída del Pujol, se quedó sin la confianza de liderar España de nuevo hacia “las Españas”. Perdió su razón de ser, el sueño de realizar la gran solidaridad de regiones supra-provinciales, incluso una federación. Entonces, el “independentismo” (término inventado para Cataluña en la tardía fecha de 1968) se lanzó a la misión de funcionar solo, un objetivo irrealizable sin violencia y, aun así, sin probable éxito. El paso de un catalanismo vago e inclusivo a un independentismo explícito que se pretendía resolutivo trajo el descubrimiento de la superficialidad como norma.

¿Existía aún el hecho de la diferencia? No se podía ser “auténtico”, pues en el 2017 ello comportaba la fantasía combativa de tan sólo un tercio del país, mientras el resto miraba, con pasividad cuando no indiferencia. La masiva inmigración que culmina el 2005, repetición de dinámicas anteriores pero con la característica de venir de fuera (Sud-América, el Magreb) no se interesaba ni por el idioma catalán ni por imitar el estilo histórico del país. Ante las confusiones de la tercera década del siglo XXI, para muchos de los aislados en el ensueño, la respuesta a su nostalgia del pasado devino un nacionalismo exclusivo o excluyente que se tiñe de negacionismo. Ello sucede cuando se observa demasiado de cerca un 'Sistema no t’hi fixis', cuando se confunden deseos con realidades.