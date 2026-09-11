Tomarse en serio a Aitana
Cuatro Palau Sant Jordi sitúan a Aitana entre los grandes fenómenos de la música española. Las cerca de 74.000 personas que agotaron las entradas sirven para calibrar la magnitud de su éxito, como comprobé el martes durante su última noche en Barcelona. Adolescentes, grupos de amigas, madres con sus hijas y también hombres llenaban las gradas. Muchos, que han crecido al mismo tiempo que ella, cantaban cada canción como si no hubiera un mañana, reconociéndose en unas letras que hablan del amor, la inseguridad, la presión o el miedo a mostrarse vulnerable. Esa identificación ayuda a entender un fenómeno que va más allá de las listas de ventas.
La cultura que entusiasma a las mujeres jóvenes, como muy bien describía Jordi Bianciotto en estas páginas, todavía se observa con una cierta condescendencia. Sus ídolos se presentan como productos pasajeros y sus emociones se juzgan con una severidad reservada casi siempre para ellas. Afortunadamente, el tiempo corrige esos prejuicios, igual que las cuatro noches con todas las entradas vendidas.
Aitana está lejos de ser la estrella prefabricada y de fama fugaz salida de Operación Triunfo que algunos todavía quieren ver. Compone canciones, prueba sonidos, asume riesgos y ahora dirige su propia carrera, con talento, trabajo y una ambición sostenida.
Además, el fenómeno adquiere una dimensión que Barcelona debería valorar bien. Una joven de Sant Climent de Llobregat ha desarrollado una carrera capaz de reunir a decenas de miles de personas y proyectarse por Europa y América. Tanto ella como sus músicos, bailarines, técnicos, productores, diseñadores y profesionales del sector pertenecen a esa industria cultural que crea empleo, riqueza y prestigio y que tanto bien le hace a la ciudad. Ningunear fenómenos como este es renunciar a entender hacia dónde se mueve la cultura popular y qué tipo de economía creativa necesita una capital cultural como Barcelona.
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