11-S: el día que cambió el mundo

Las imágenes estremecedoras del hundimiento de las Torres Gemelas son también las de la progresiva zozobra de las convicciones esenciales de Occidente a partir del hundimiento de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, la decadencia de la Rusia de Boris Yeltsin, el proceso de alineamiento en la Unión Europea de los antiguos estados satélites de la URSS y la consideración de China como una potencia emergente con la que cabía a un tiempo pactar y competir. Un cierto clima de euforia era la seña de identidad occidental antes del 11-S. El diseño teórico de un mundo unipolar con Estados Unidos como única potencia hegemónica a escala planetaria se antojaba que daba la razón al diplomático francés Hubert Védrine, que acuñó para el caso el término hiperpotencia.

Había la víspera de los grandes atentados un segundo factor de convicción: la globalización de la economía parecía el modelo definitivo para las finanzas y el comercio internacional. Las advertencias de Paul Krugman y otros sobre el daño que la hiperglobalización iba a causar en las economías locales tuvieron un impacto relativo. Hacía nueve meses que los neocons habían desembarcado en la Casa Blanca con George W. Bush, vencedor de las elecciones frente a Al Gore al final de un sinuoso escrutinio en Florida que sigue bajo sospecha. El equipo reclutado por el presidente a instancias de Richard Cheney, su vicepresidente, puso manos a la obra para dar un giro radical a la tercera vía impulsada por Bill Clinton y Tony Blair, un proyecto difuso a medio camino entre la socialdemocracia clásica y los neocon.

En el doble frente de la hegemonía política y la economía global, China era un reto para un eventual cambio de paradigma, pero prevalecía la idea de que las grandes potencias industriales y financieras sacaban a China varios cuerpos de ventaja para fijar las reglas del juego. Pero había también quien ponía en duda la lógica de tal optimismo. El semanario 'The Economist' anduvo presto el verano de 2001 para avisar del dinamismo chino; poco antes, Hubert Védrine puso en duda la cualidad estabilizadora de una hiperpotencia sin contrincantes capaces de limitar sus movimientos.

Los sucesos inmediatamente posteriores a los atentados del 11-S dieron la razón a los escépticos. Si Henry Kissinger consideraba que “un sistema internacional es relativamente estable si el nivel de seguridad que exigen sus miembros puede conseguirse por la vía diplomática”, el desencadenante inmediato de dos guerras –Afganistán en 2001, Irak en 2003– puso de manifiesto que la ruta elegida por Estados Unidos era justamente la contraria. La observación del politólogo Bertrand Badie y otros de que “ninguna superpotencia ha ganado de verdad una sola guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial” se cumplió con exactitud reseñable. Hoy sigue vigente la impresión de que fue por lo menos insuficiente la adaptación a la nueva realidad prefigurada por el terrorismo global y el desafío de las guerras asimétricas.

En 'Plan de ataque' (2004), el libro de Bob Woodward sobre la decisión de Estados Unidos de demoler el régimen de Sadam Husein, es del todo relevante la insistencia del presidente Bush y su entorno en vincular de alguna forma Irak con el 11-S. El atentado adquirió la condición de pretexto para el ataque, aunque es obvio que el vínculo requerido –el apoyo a Al Qaeda para dar el golpe; las armas de destrucción masiva– ha quedado desmentido por la historia. Por el contrario, sigue en el aire la relación de algunos miembros de la familia real saudí con el 11-S; el libro 'Los Bush y los Saud', de Craig Unger, da pie en igual medida a las dudas y a la inquietud.

En agosto de 2021 se publicó el cómic 'El día que cambió el mundo', título por demás preciso para referirse al 11-S. Nada fue igual a partir de entonces. Se dijo que a efectos sociopolíticos, el siglo XXI empezó ese día, aunque años después, en diciembre de 2003, Bush declaró que hacía falta que pasaran diez años para “valorar la repercusión histórica de aquellos acontecimientos”. No hizo falta tanto tiempo.