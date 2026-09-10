Progresión imparable de la extrema derecha

1.Están los ascensores sociales gripados desde hace tiempo y se adueña del escenario una sensación de estancamiento o falta de expectativas de futuro, sometidas las clases medias a la doble prueba de contar con menos recursos y asumir un cambio radical de paradigma, siempre en progresión los flujos migratorios, fruto de guerras inacabables y de desigualdades astronómicas entre Sur y Norte. Sobran las referencias para explicar el porqué de tal descoyuntamiento, pero todas las reflexiones son insuficientes mientras sigue arraigada en la memoria histórica de grandes comunidades un pasado no demasiado lejano de estabilidad, certidumbres y recursos suficientes para confiar en el futuro. Evocar las crisis encadenadas desde que empezó el siglo -11S- hasta la guerra de Irán-Estados Unidos-Israel-estrecho de Ormuz y sus derivadas, recordar la distancia abismal de recursos a ambos lados del estrecho de Gibraltar, explicar con datos el significado y consecuencias de la emergencia climática es ineficaz cuando la extrema derecha promete soluciones simples a retos inconmensurables y sociedades defraudadas o decepcionadas están dispuestas a darlas por buenas, a votarlas, aunque el precio a pagar sea, entre otros, la erosión de la cultura democrática.

2.El resultado en las legislativas del land de Sajonia-Anhalt es algo más que un aviso. El partido neonazi Alternativa para Alemania, con el antieuropeísmo y las migraciones en todos los discursos, se queda a tres escaños de la mayoría absoluta. Resulta, sin embargo, que ha sido la Unión Europea un resorte esencial en la actualización mínima indispensable de una sociedad sometida durante décadas a la dependencia de la URSS; sucede asimismo que la población migrante representa solo el 7% del censo, un porcentaje equivalente a menos de la mitad de la media de Alemania. Nada de todo eso importa: prevalece el recuerdo de las certidumbres del pasado, de las garantías mínimas de futuro de la RDA, un Estado policial asentado en la denuncia y la delación. No había en la llamada Alemania del Este mejores condiciones de vida de las que conoce Sajonia-Anhalt desde la unificación alemana, pero las incógnitas de futuro eran muchas menos. En la grisura de un estancamiento de décadas del régimen comunista, los agitprop de hoy han encontrado sin citarlas referencias suficientes, debidamente deformadas, para denostar el presente (las declaraciones a varias televisiones de muchos votantes antes de las elecciones, tan reveladoras).

3.El ejercicio de oposición activado por PP y Vox a raíz de la crisis ceutí resulta tan desaforado como desaforada fue y es la gestión del Gobierno, perdido en un laberinto de explicaciones contradictorias, ineficacia manifiesta y cambios de rumbo a cada poco. Las referencias al comportamiento doloso del Ejecutivo y a la traición de Pedro Sánchez resultan tan desmesuradas que desacreditan y enturbian la función de crítica y control que la democracia reserva a la oposición, convertida en este caso en una caricatura vociferante de lo que debe ser. Pero los vaticinios de las encuestas coinciden en que los despropósitos del Gobierno provocan un desgaste muy reseñable en sus posibilidades electores y, en cambio, los de la oposición activan el taxímetro de los votos potenciales, como si sus argumentos tuviesen un mayor y más esclarecido poder de convicción. De tal forma que, finalmente, los líderes de la extrema derecha deducen de todo ello un reconocimiento o apoyo popular a su estrategia y los tenores del conservadurismo clásico, transmutados en derecha extrema, se ven arrastrados a seguir la lógica de sus eventuales aliados, tan manifiestamente crecidos. Buscar en todo ello los efectos del legado franquista es claramente insuficiente; detectar en tal situación el rastro de la decepción o la desorientación es más que posible.

4.Se adentra Aliança Catalana en progresión imparable por la autopista de la xenofobia y la identidad excluyente, ocupada en zarandear el independentismo con una defensa de la pureza étnica -de raza, cabe decir-, de la exclusividad, de la islamofobia y de otras fobias de muy variado pelaje. Se activa así un mecanismo de distorsión en un entorno específico y salen malparadas en las encuestas las perspectivas electorales de sus competidores, de quienes, salvo excepciones, han evitado hacer de la exclusividad o la exclusión rasgos del independentismo. Carece Aliança Catalana de una historia reseñable o relevante, pero saca partido de decepciones subsiguientes al 1-O en ámbitos sociales que vieron en aquella fecha el principio de la gran aventura. Cabe así aplicar al éxito del independentismo ultraconservador la misma constatación referida en su día al capitalismo: la extrema derecha lo metaboliza todo y se adapta a todo. También en este caso, el argumentario de Sílvia Orriols y su guardia de corps parte de una realidad desenfocada y sectaria, pero se ajusta a las pulsiones de quienes ven en el mestizaje cultural -está ahí para quedarse- el peligro de disolución de la identidad propia, tan frecuentemente idealizada y mitificada.

5.Acudió Donald Trump a Dallas a movilizar a sus fieles para contrarrestar la caída a plomo de su popularidad y los pronósticos sobre un resultado adverso en las elecciones del 3 noviembre. Fue su discurso, como siempre, un compendio inarticulado de análisis facilones y promesas de futuro, y en ese capítulo se agarró al populismo más primario: prometió algo así como una paga extra de 5.000 dólares a cada ciudadano de Estados Unidos si su partido sale vencedor. No entró en detalles y se olvidó de promesas similares en el pasado que nunca cumplió, pero enardeció a un auditorio entregado. La realidad es que el bolsillo de los estadounidenses se resiente de una inflación sin freno y unos aranceles dañinos para las empresas y los consumidores, pero ahí quedó el anuncio como un anzuelo en busca de crédulos, que acaso aún los hay, deslumbrados por tales ofertas hechas desde la tribuna de oradores. No hay duda de que Trump es el gran animador de la progresión de la extrema derecha a escala universal, es el líder indispensable para que no acabe la fiesta a las puertas de 2027, en el que varias elecciones pueden cambiar la faz de Europa sin ir más lejos. La gran paradoja es que allí donde más se tambalea la fiesta es en Estados Unidos, donde el presidente será un pato cojo a partir del 4 noviembre -no puede presentarse a la reelección-, doblemente cojo si el Partido Republicano pierde una de las dos cámaras del Congreso. Claro que nadie duda de su capacidad para sacar un conejo de la chistera y poner en marcha una estrategia de impugnación como la del 6 de enero de 2021 (el asalto al edificio del Congreso, siempre en la memoria). Todo es posible.