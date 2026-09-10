Hace un año y medio me regalaron un bonsái. Sucedió en febrero, por mi aniversario. Esos días me dolía una rodilla, un hombro, un tobillo, acababa de tirar mis vaqueros preferidos y tenía el coche en el taller, así que me salió decirle entre dientes al arbolito «A ver quién dura más». Me atragantaba con mi propia amargura. No sabía yo nada de bonsáis, ni de jazmines, ni glicinas, ni helechos, ni hierbajos, aunque tenía un rastrillo de tres dientes, una pequeña azada, una regadera y una tijera de podar. En su día –en los años ochenta, ojo– había visto 'Karate Kid II', donde el profesor Miyagi, de vuelta a Okinawa, monta una tienda de cuidado y venta de estos pequeños árboles. Con esto, y con acordarme de regarlo de vez en cuando, deduje que todo iría medianamente bien. «Malo será», me repetía cada vez que profetizaba que el bonsái moriría más bien pronto y a lo mejor yo me quedaría cojo poco después.

Por supuesto, el día que me lo regalaron hice el esfuerzo de enfocar con el teléfono al código QR que incluía la etiqueta que colgaba de una ramita, y que me condujo a un vídeo de YouTube, del que me descolgué antes de que empezase, durante esa espantosa publicidad que dura veinte segundos que nunca pasan antes de poder pulsar sobre «Saltar anuncio». A partir de ahí, dejé que pasasen los meses. Es curioso cómo esos meses se me hicieron más soportables que aquellos segundos atroces que precedían al vídeo, que quizás me hubiese aclarado qué debía hacer o no hacer para mantener el bonsái en perfecto estado de conservación.

Al compás del tiempo, le caían las hojas y le salían otras, y cuando me parecía que la tierra estaba muy seca, le echaba algo de agua. Pero rara vez «me parecía». Ver las cosas que tienes delante cuesta mucho más de lo que se cree. Es así cómo llegan los descalabros, las separaciones, a veces la muerte, porque andamos pendientes de los descubrimientos, las mejoras, en fin, un éxito que modifique todo lo consabido y rutinario a nuestra vista. Me llevé las manos a la cabeza cuando vi el bonsái moribundo por falta de luz más que de agua, aunque de agua también. Fenomenal fracaso, concluí, mientras podaba la parte muerta por la frontera con la sana, lo regaba y le proporcionaba después mucha luz, a ver qué ocurría.

Entretanto, hace unos días cayó en mis manos 'Gran manual del fracaso', de Juanpe Sánchez López, en cuyas primeras páginas leí que el fiasco cambia nuestras vidas, las altera, las articula verdaderamente. Fuera de la noción normativa de éxito, que nos esclaviza, «lo que queda antes y después del éxito es el resto de la vida, la vastedad, lo ambiguo, lo que nos hace sudar de esfuerzo o de preocupación, lo triste, pero también lo alegre, lo incierto, lo que es una incógnita”. El fracaso «está por todas partes: es cualquier tropiezo, una montaña, una piedrecita, un despiste, una mirada hacia otro lado, un frenazo o un acelerón, una brisa fresca o un viento de calor…». En fin, concluía, «la vida es un fracaso y qué bien que así sea». Hoy el bonsái tiene mejor pinta que nunca, aunque sea medio bonsái respecto al original.