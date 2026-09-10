Fatiga de 'influencers'

Para evitar momentos a lo Erola Jons y su «Pogachitar» en la Vuelta a España, Wimbledon ha anunciado que no va a crear en 2027 una categoría específica de acreditaciones para ‘influencers’ y creadores de contenidos. Quiere evitar lo sucedido en el US Open, que ha acreditado a un centenar de creadores de contenido con el objetivo habitual en estos casos: ofrecer una imagen fresca y diferente del torneo, dirigida a audiencias jóvenes. En Nueva York ha habido problemas de ruido, iluminación y movimientos irrespetuosos. Varias tenistas han pedido que quienes acudan a ver los partidos respeten las normas del tenis. Es el mismo debate suscitado por Jons en el pelotón ciclista.

Cuando 'influencers' y generadores de contenidos, acostumbrados a la jungla sin leyes del mundo digital, se introducen en un ecosistema con sus normas y jerarquías (el US Open, la Vuelta, instituciones políticas), las fricciones se tornan insostenibles porque, al utilizar el acontecimiento como decorado de su propia marca, interfieren en lo que se supone que están cubriendo. Esta es una diferencia esencial entre el 'influencer' y el generador de contenidos, por un lado, y el periodista, por el otro.

En redes y medios hay un agitado debate sobre una supuesta decadencia de los 'influencers', justo cuando el ecosistema comunicativo digital vive tiempos convulsos a causa de la irrupción de la IA en una esfera externa (las audiencias) y otra interna (cómo cambia la forma de crear contenidos e informaciones). En otras palabras: la forma de narrar, ya sea periodismo, publicidad o entretenimiento, y la forma de recibir estas narraciones (buscar, encontrar o que nos encuentren) viven un masivo proceso de transformación.

El algoritmo muestra cuentas que los usuarios no siguen, y este cambio hace temblar los cimientos de los creadores de contenido, que viven algo parecido a una crisis de modelo de negocio y reputacional

En realidad, lo que emite síntomas de agotamiento es un determinado modelo de influencer: el famoso que muestra (y monetiza) una vida a la que miles de seguidores aspiran. Las cifras totales de seguidores de las cuentas de ‘influencers’ bajan y parece haber cierta fatiga a su alrededor. En los debates en redes y medios se señalan algunas causas, como el cansancio del ciudadano ante la saturación publicitaria en redes y la sobredosis de postureo. Puede ser, pero es más decisivo el hecho de que las redes sociales hayan cambiado sus propias reglas. De un ‘timeline’ formado por el contenido que generan las cuentas que se siguen (de ahí la fidelidad a un 'influencer' determinado) se ha pasado al 'scroll' infinito de recomendaciones basado en los gustos e intereses de cada usuario. El algoritmo muestra contenido de cuentas que los usuarios no siguen, y este cambio hace temblar los cimientos de los 'influencers', que viven algo parecido a una crisis de modelo de negocio y reputacional. Crisis relativas, porque las perspectivas económicas hablan de un negocio que sigue creciendo, aunque menos.

Por eso cobra fuerza la distinción entre 'influencers' y generadores de contenidos, muy a menudo anónimos. En lugar de una estrella que influye sobre millones de usuarios, proliferan 'microinfluencers', expertos, comunidades y creadores para nichos. El márketing, siempre al quite para bautizar como nuevos fenómenos antiguos, lo llama contenido fantasma o sin rostro (‘faceless’, en inglés, por supuesto). En realidad, se trata del contenido anónimo de toda la vida. La parte buena es que el algoritmo premia contenido de calidad de creadores que no son famosos; la mala es que en la historia de la comunicación ya sabemos qué sucede cuando se comunica (da igual que sea publicidad, propaganda o información) desde el anonimato.

Para el periodismo, estos movimientos tectónicos son una oportunidad. El 'scroll' infinito y el auge de los creadores de contenidos abren una ventana para buscar nuevas audiencias sin el peso generacional de las marcas 'legacy'. Si ya no se trata de alcance bruto (cuánta gente te sigue), sino de cuánto interesa, gusta o es necesario tu contenido para una comunidad concreta, el periodismo con responsabilidad editorial tiene mucho que decir en este partido. Eso sí, siempre y cuando entienda que 'influencers' y generadores de contenido no son un ejemplo a seguir en términos deontológicos, pero sí en cuanto a nuevas formas de narrar. Entre «Pogachitar» y el texto heredado de las ediciones impresas, el periodismo tiene que encontrar la forma de explicar de manera atractiva el periodismo responsable. Y esta conversación no es tecnológica ni de gurús, sino de puro oficio.