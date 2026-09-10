El control de los centros de datos

Los centros de datos son una infraestructura esencial de la sociedad digital actual: búsquedas en internet, vídeos en 'streaming', copias en la nube y consultas de inteligencia artificial (IA) dependen de ellos. Un centro de datos aloja equipos que procesan, almacenan y distribuyen grandes volúmenes de información. Incluye servidores, alimentación ininterrumpida, seguridad física y digital, redes de comunicación y climatización.

La expansión de la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de cálculo. Los modelos avanzados necesitan procesadores especializados, mucha energía e infraestructuras capaces de absorber picos de demanda. Según la Comisión Europea, el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría más que duplicarse antes de 2030.

Los centros de datos no son, pues, solo infraestructuras tecnológicas: también tienen un impacto energético, ambiental, económico y territorial. Su ubicación influye en la demanda eléctrica, la planificación urbanística y la competitividad digital del país. Por ello, el debate público debe considerar tanto los beneficios de la digitalización como los costes materiales que conlleva. Su principal reto es crecer de manera sostenible. Consumen electricidad para alimentar y refrigerar servidores, y en algunos casos mucha agua, algo extremadamente preocupante en zonas con un importante estrés hídrico.

Además, las grandes necesidades de expansión hacen que la construcción de nuevos centros de datos avance más rápido que el despliegue de las redes eléctricas. Esto provoca retrasos en las conexiones, saturación de los grandes nodos digitales y una redistribución de proyectos hacia zonas con más energía y suelo disponibles. Actualmente, las solicitudes de conexión a las redes de transporte y distribución superan ampliamente la capacidad existente, hecho que exige más inversiones.

Por todo ello, el Ministerio ha considerado necesario establecer un marco normativo que regule la eficiencia energética, la sostenibilidad y las buenas prácticas de los centros de datos en España, de acuerdo con la directiva europea correspondiente. El objetivo es promover centros de datos más eficientes y sostenibles, con más transparencia sobre su huella ambiental y un mejor aprovechamiento del calor residual.

Los centros de datos son indispensables en una sociedad cada vez más digital, ya que sostienen muchos de los servicios que utilizamos a diario. Por eso, la regulación que busca el real decreto es necesaria. Una proliferación de centros de datos sin este control no solo puede aumentar la huella ambiental del sector en el país, sino que también puede ser un tiro en el pie para la industria, que ya sufre la saturación de la red. Su crecimiento requiere, pues, una regulación adecuada y una gestión eficiente de los recursos. El futuro del sector dependerá de su capacidad para desarrollarse de manera sostenible, transparente y compatible con las necesidades energéticas, ambientales y territoriales.