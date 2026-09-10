Alpargata y esvástica

Érase una vez un catalanismo combativo, que luchaba por los derechos nacionales y por la democracia, que aprovechó una de las primeras rendijas del régimen franquista (en 1976, recordémoslo, el dictador ya no estaba, pero se mantenían con fervor fúnebre y decadente las estructuras totalitarias) para salir a la calle y reivindicar un 11 de septiembre en libertad. Cincuenta años atrás, fue una libertad vigilada, recordémoslo, y alejada por decisión gubernativa del centro de la ciudad, es decir, del alma civil del pueblo. Tanto en Sant Boi como, pongamos por caso, en Girona, donde aquella primera celebración permitida (tolerada, mejor) de la Diada se llevó a cabo en el Camp de Mart de la Devesa. Fue para muchos un estallido inesperado de dignidad y conciencia de país, desde la evocación de la lucha contra la dictadura hasta la entronización de símbolos nacionales que, para muchos, eran desconocidos. Uno de los testigos de aquel 11 de septiembre, por ejemplo, ha confesado que hasta aquella tarde de 1976 creía que el himno de Catalunya era la Santa Espina y no Els Segadors.

Los jóvenes que entraban en una nueva era colgaban en sus habitaciones carteles de combate, como la mítica foto de Pere Català i Pic, aquel “Aixafem el feixisme” de 1936, en el que una alpargata de siete vetas pisaba y desmenuzaba una esvástica sobre un suelo reluciente de adoquines. Aquel tótem en blanco y negro juntaba en una imagen rotunda y eficaz las dos almas del catalanismo republicano: la esencia nacional y el antifascismo. Estos días, a raíz del triunfo electoral de la extrema derecha en Alemania, Aliança Catalana ha felicitado a los neonazis y ha hecho mofa de ese cartel. "Ya hemos pasado", han dicho en las redes, en la más rancia tradición del fascismo español. Si es que alguien tenía alguna duda de su filiación, de su ideario ultra, de la fijación por un imaginario chapucero y tronado, aquí tiene otra prueba. Es un deber moral (ahora más que nunca) recordar el cartel de Català i Pic. Saber lo que quería decir, saber a qué nos obliga como ciudadanos.